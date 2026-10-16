Salió a la luz un dato desolador sobre Fernando Confessore y su esposa antes de su muerte: "Su mujer..."

“No sé ni por dónde empezar. Qué injusto partir tan joven y siendo tan buena persona. Un gran compañero, y amigo que vivía para su mujer, sus tres hijas y su mamá ”, comenzó en su publicación, conmovida por la muerte de Confe y por el vínculo tan especial que el meteorólogo tenía con su familia.

Luego, la conductora recordó algunas de las características que lo hacían inconfundible en el ámbito laboral, desde su humor ácido hasta las bromas que compartían detrás de cámara. “Divertido, ácido, picante, cabrón, se volvía loco cuando las plaquitas del tiempo estaban mal. Lo torturamos a propósito con si iba a nevar en la ciudad y si para las fiestas ya esta altura del año nos podía adelantar si ‘mesa adentro o mesa afuera’. Todo lo que no se veía delante de la cámara, Confe era aún más desopilante”, escribió.

Además de su costado divertido y de sus ocurrencias fuera de cámara, la periodista hizo hincapié en el amor que Fernando sentía por su esposa. En un recuerdo reciente, contó que durante un reemplazo en el turno de la tarde le había preguntado por su relación y por su faceta romántica, una charla que todavía conserva presente.

“Confe era aún más desopilante y demostraba siempre lo solidario y compañero que era. Confe, me acuerdo que hace poco cuando estuve de reemplazo a la tarde te pregunté por tu mujer y si eras romántico: dijiste unas palabras hermosas y lo confirmaste. Te voy a súper extrañar. ¡Qué injusto llevarse a los buenos tan pronto!", cerró, con un sentido mensaje para despedir a su colega y amigo.

Cómo despidió su hija a Fernando Confessore

La hija de Fernando Confessore, Julieta, despidió a su papá con un emotivo mensaje en las redes sociales, tras su muerte este viernes 16 de octubre, a los 58 años.

La joven compartió una tierna fotografía de su infancia junto al histórico meteorólogo, en la que aparecen juntos al lado de un árbol. Sobre la imagen, expresó todo su amor y el dolor por su partida con una breve pero conmovedora dedicatoria: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”.

Fernando solía expresar públicamente el orgullo que sentía por sus hijas y compartir con sus seguidores las alegrías familiares. Una de las más especiales llegó en agosto de 2025, cuando Julieta alcanzó una importante meta personal al recibirse de ingeniera química.

En aquella oportunidad, el meteorólogo celebró el logro de su hija con un mensaje en el que puso en valor todo el sacrificio que había hecho para llegar a ese momento. La dedicación y la perseverancia de Julieta fueron algunos de los aspectos que destacó, dejando en evidencia la felicidad que le generaba verla cumplir uno de sus grandes objetivos.