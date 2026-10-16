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Salió a la luz un dato desolador sobre Fernando Confessore y su esposa antes de su muerte: "Su mujer..."

Fernando Confessore supo ganarse el cariño y el respeto de todos los que tuvieron la suerte de conocerlo. Buen tipo, trabajador y compañero, de esos que dejan una huella imborrable tanto dentro como fuera de la pantalla.

16 oct 2026, 17:01
Salió a la luz un dato desolador sobre Fernando Confessore y su esposa antes de su muerte: Su mujer...

Salió a la luz un dato desolador sobre Fernando Confessore y su esposa antes de su muerte: "Su mujer..."

Salió a la luz un dato desolador sobre Fernando Confessore y su esposa antes de su muerte: Su mujer...

Salió a la luz un dato desolador sobre Fernando Confessore y su esposa antes de su muerte: "Su mujer..."

La televisión argentina atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y El Trece, quien falleció a los 58 años. Durante más de tres décadas, se convirtió en una presencia habitual en los hogares argentinos y dejó una huella imborrable entre sus compañeros y el público.

Su partida generó una enorme tristeza en su círculo más íntimo. Su esposa, Paula, y sus tres hijas enfrentan la pérdida de un hombre que, según destacaron quienes lo conocieron, tenía a su familia como el gran pilar de su vida. En las redes sociales, sus hijas también le dedicaron sentidos mensajes para despedir a su papá.

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El mundo de la televisión tampoco tardó en expresar su dolor. Mario Massaccesi, Guillermo Lobo, Matías Bertolotti, José Bianco y Paula Bernini, entre tantos otros colegas, compartieron palabras de despedida para recordar al meteorólogo y al compañero con el que compartieron tantos años de trabajo.

Entre los mensajes más emotivos estuvo el de Dominique Metzger, quien recordó la personalidad de Confessore, su particular sentido del humor y el cariño que demostraba por sus seres queridos. La conductora se sumó a una de las características que más destacaban quienes trabajaron con él: detrás de su carácter fuerte, había una persona de enorme corazón.

No sé ni por dónde empezar. Qué injusto partir tan joven y siendo tan buena persona. Un gran compañero, y amigo que vivía para su mujer, sus tres hijas y su mamá ”, comenzó en su publicación, conmovida por la muerte de Confe y por el vínculo tan especial que el meteorólogo tenía con su familia.

Luego, la conductora recordó algunas de las características que lo hacían inconfundible en el ámbito laboral, desde su humor ácido hasta las bromas que compartían detrás de cámara. “Divertido, ácido, picante, cabrón, se volvía loco cuando las plaquitas del tiempo estaban mal. Lo torturamos a propósito con si iba a nevar en la ciudad y si para las fiestas ya esta altura del año nos podía adelantar si ‘mesa adentro o mesa afuera’. Todo lo que no se veía delante de la cámara, Confe era aún más desopilante”, escribió.

Además de su costado divertido y de sus ocurrencias fuera de cámara, la periodista hizo hincapié en el amor que Fernando sentía por su esposa. En un recuerdo reciente, contó que durante un reemplazo en el turno de la tarde le había preguntado por su relación y por su faceta romántica, una charla que todavía conserva presente.

Confe era aún más desopilante y demostraba siempre lo solidario y compañero que era. Confe, me acuerdo que hace poco cuando estuve de reemplazo a la tarde te pregunté por tu mujer y si eras romántico: dijiste unas palabras hermosas y lo confirmaste. Te voy a súper extrañar. ¡Qué injusto llevarse a los buenos tan pronto!", cerró, con un sentido mensaje para despedir a su colega y amigo.

Cómo despidió su hija a Fernando Confessore

La hija de Fernando Confessore, Julieta, despidió a su papá con un emotivo mensaje en las redes sociales, tras su muerte este viernes 16 de octubre, a los 58 años.

La joven compartió una tierna fotografía de su infancia junto al histórico meteorólogo, en la que aparecen juntos al lado de un árbol. Sobre la imagen, expresó todo su amor y el dolor por su partida con una breve pero conmovedora dedicatoria: Te voy a amar y extrañar toda la eternidad.

Fernando solía expresar públicamente el orgullo que sentía por sus hijas y compartir con sus seguidores las alegrías familiares. Una de las más especiales llegó en agosto de 2025, cuando Julieta alcanzó una importante meta personal al recibirse de ingeniera química.

En aquella oportunidad, el meteorólogo celebró el logro de su hija con un mensaje en el que puso en valor todo el sacrificio que había hecho para llegar a ese momento. La dedicación y la perseverancia de Julieta fueron algunos de los aspectos que destacó, dejando en evidencia la felicidad que le generaba verla cumplir uno de sus grandes objetivos.

En pocas palabras

  • Fernando Confessore: El histórico meteorólogo de TN y El Trece falleció a los 58 años.
  • Legado: Fue recordado por colegas como un gran compañero, amigo y persona de buen corazón.
  • Familia: Su esposa, Paula, y sus tres hijas eran el pilar de su vida y dedicación.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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