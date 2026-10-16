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La muerte de Fernando Confessore a los 58 años: Guillermo Lobo reveló un dato totalmente desconocido

Guillermo Lobo habló de la muerte de Fernando Confessore y sorprendió a todos con un dato desconocido por muchos.

16 oct 2026, 14:26
Murió Fernando Confessore a los 58 años: Guillermo Lobo reveló uno de sus más grandes logros

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La muerte de Fernando Confessore provocó un profundo dolor entre sus compañeros del mundo de la televisión. El meteorólogo de TN y El Trece falleció este viernes 16 de octubre, a los 58 años, y Guillermo Lobo lo despidió con un recuerdo sobre sus raíces.

Según informó su familia, Confessore murió durante la madrugada a causa de un infarto. Se encontraba en su casa del barrio porteño de Versalles, junto a su esposa y sus hijas.

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Con más de tres décadas de trayectoria televisiva, el meteorólogo había ingresado a Artear en diciembre de 1995. Desde entonces, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la información del tiempo y en un compañero muy querido dentro del canal.

La noticia dio paso a mensajes de despedida de sus colegas, que destacaron tanto su recorrido profesional como su calidad humana.

Entre ellos, Guillermo Lobo compartió una faceta menos conocida de su amigo y recordó el reconocimiento que había recibido por mantener vivo el vínculo con sus orígenes.

“Él obtuvo la Orden Italiana de Caballero. La embajada italiana lo condecoró porque él siempre mantuvo sus raíces”, reveló el columnista de salud al recordar a Confessore.

Qué dice el parte policial sobre la muerte de Fernando Confessore

Según el parte policial, Paula Gabriela Franco, esposa de Fernando Confessore, pidió asistencia tras una descompensación repentina del meteorólogo en su casa. La mujer señaló que estaba en la cocina cuando ocurrió el episodio. Al llegar, los efectivos comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban al SAME.

Los profesionales de emergencias continuaron con la reanimación, pero no lograron revertir el cuadro y constataron su fallecimiento a las 3 de la madrugada. El documento reconstruye el pedido de ayuda y la atención que recibió, aunque no precisa la causa de muerte.

     

 

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