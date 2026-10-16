La muerte de Fernando Confessore a los 58 años: Guillermo Lobo reveló un dato totalmente desconocido

Entre ellos, Guillermo Lobo compartió una faceta menos conocida de su amigo y recordó el reconocimiento que había recibido por mantener vivo el vínculo con sus orígenes.

“Él obtuvo la Orden Italiana de Caballero. La embajada italiana lo condecoró porque él siempre mantuvo sus raíces”, reveló el columnista de salud al recordar a Confessore.

Qué dice el parte policial sobre la muerte de Fernando Confessore

Según el parte policial, Paula Gabriela Franco, esposa de Fernando Confessore, pidió asistencia tras una descompensación repentina del meteorólogo en su casa. La mujer señaló que estaba en la cocina cuando ocurrió el episodio. Al llegar, los efectivos comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban al SAME.

Los profesionales de emergencias continuaron con la reanimación, pero no lograron revertir el cuadro y constataron su fallecimiento a las 3 de la madrugada. El documento reconstruye el pedido de ayuda y la atención que recibió, aunque no precisa la causa de muerte.