Militta Bora habló de su delicado problema de salud e hizo un angustioso pedido: "Estoy muy grave"

“Desde lo médico, no tiene solución, de ninguna rama. Me inhabilita para vivir normalmente. Es agonizante, tanto física como psíquicamente. Es un daño espiritual, aunque rece, esté positiva, haga deporte y todo lo que se espera de alguien saludable”, siguió.

Por último, Militta les pidió a los eternautas: “Estoy esperando un milagro. Ya busqué en todos lados. Pido, por favor, que puedan ayudarme. Que en todas las iglesias se realicen 40 misas con la intención de curación, liberación y oración, según la religión de cada uno. Gracias por sus mensajes. Quiero volver a vivir libre de todo mal y sanar”.

La inesperada reacción de Chano tras ser procesado por la denuncia de abuso de Militta Bora

En las últimas horas se conoció que Chano Moreno Charpentier fue procesado por la Justicia, en el marco de la denuncia por abuso sexual que le inició su ex, la cantante Militta Bora.

"Procesaron a Chano por abuso sexual. Ella habla de algunos episodio. Habla de violencia y violación. Ellos vivían en un domicilio del cantante en el barrio de Saavedra", anunció Cora Debarbieri en A la tarde, al dar a conocer la noticia.

"Declara Milita Bora, habla de una noche, del mes de agosto del 2016, y cuenta que el imputado se drogaba y se ponía paranoico y violento. La acusaba a ella de que había un tipo atrás de las cortinas", indicó la panelista.

Este miércoles en Mañanísima, Estefi Berardi reveló que se comunicó con el artista, que rompió el silencio y se refirió a la denuncia de su ex pareja.

"Hablé con él. Me dijo: 'No lo puede creer. Me sorprendió mucho esto. Me asusta la malevolencia de Militta'. Sabe que es inocente. Por eso, se puso a disposición de la Justicia", mencionó.

"Está muy tranquilo porque creen en su inocencia", añadió la panelista del ciclo de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

Al finalizar, Estefi precisó que el artista tiene contención de su círculo más intimo ante este revés judicial. "Está muy contenido por su hermano, su mamá y los integrantes de la banda", concluyó.