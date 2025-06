Se formó una nueva y controvertida pareja en Gran Hermano que podría dar un giro inesperado en el juego

Embed

Claro que los jugadores no tienen idea que ese ship ya fue señalado por los fanáticos del reality en las redes sociales. Y como si eso fuera poco, hasta adivinaron el nombre del shippeo, producto de la unión de ambos nombres: "Santuli".

“Mirá si hubiera un Tatuli, no pega ni el nombre”, deslizó el cordobés frente a sus compañeros en la mesa ante un posible romance. Fue allí que Nano deslizó como quien no quiere la cosa: “Santuli, no queda mal, ¿accede a un Santuli?”, sabiendo perfectamente que afuera ese shippeo ya fue planteado por los seguidores del reality desde las redes sociales.

Ante ese comentario, los chicos no dudaron en seguir con el juego y, en medio de risas y chistes Tato preguntó: “¿Dar el consentimiento con Ulises?”, a lo que el cordobés subió la apuesta al sentenciar picante: “Sería lo último que le faltaría a este shippeo”.

ulises, tato.jpeg

Gran Hermano entra en su recta final: Santiago del Moro confirmó cuándo se van los visitantes y qué ganan

El conductor de Gran Hermano 2024 (Telefe), Santiago del Moro, les contó este lunes a los exparticipantes hasta cuándo estarán en la casa más famosa del país y qué ganará el último que salga.

"Esta noche se va a abrir una placa positiva con la visita. Va a ser la última posibilidad de jugar de los visitantes y mañana comenzarán a irse y el miércoles se van a ir todos", comenzó diciendo el presentador.

Embed

"El último que se vaya, es decir, la visita más votada, se gana un premio espectacular: un viaje", les anunció. Instantes después, les reveló que el destino será Ushuaia, Tierra del Fuego.

Y agregó: "Obviamente que esto se lo va a ganar la visita y lo puedo compartir con el jugador que acompaña para hacer campaña".

Por último, Del Moro les comunicó: "El último que se vaya se va a ganar ese premio y le va a dar los beneficios a quien está representando. Le va a dar inmunidad".