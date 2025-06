Qué exparticipante ganó el viaje a Ushuaia y qué jugadora obtuvo la inmunidad en Gran Hermano 2024

El presentador ingresó de forma virtual a la casa más famosa del país y anunció que Chiara se convirtió en la ganadora del viaje para dos personas. Por lo tanto, Selva Pérez -la jugadora con la que hizo campaña- adquirió el beneficio de la inmunidad y ahora se encuentra "entre los mejores seis" participantes.

Cabe recordar que el miércoles pasado ocho exparticipantes regresaron al reality por unos días para hacer campaña con los jugadores. Chiara hizo dupla con Selva; Andrea Lázaro, con Sandra Priore; Santiago 'Bati' Larrivey, con Eugenia Ruiz; Martina, con Tato Algorta; Petrona Jerez, con La Tana Fenocchio; Giuliano, con Juan Pablo De Vigili; Jenifer, con Ulises Apóstolo y Luciana, con Luz Tito.

La grave denuncia que complica a Selva en Gran Hermano y pone en riesgo su continuidad

A medida que se acerca el esperado final de Gran Hermano 2024 (Telefe) para ver quién se consagra campeón de la actual edición, en los últimos días Selva Pérez quedó en el centro de la polémica tras una grave acusación que recayó en su persona y que podría dejarla fuera de competencia.

Lo cierto es que fue Petrona Jerez, la exhermanita ayer expulsada por el Big por contrabando de cigarrillos, quien días pasados acusó a la uruguaya asegurando que es una persona "violenta", lo que mortificó de inmediato a la actriz charrúa.

“La acusación de violencia es muy seria”, expuso Selva angustiada al ser consultada por Santiago del Moro. Y si bien Eugenia salió a defenderla, planteando molesta: “La acusa de violenta por un almohadón. No me entra en la cabeza la maldad”, en el afuera estalló el debate entre los seguidores del reality.

Claro que Selva reconoció su gesto para con Petrona en pos de hacerle saber que estaba roncando muy fuerte. “La molesté con el almohadón como a todos. No entiendo cómo tiene el tupé de acusarme de esta manera. Sé que está todo grabado. Yo sé cómo actué y sé lo que hice”, expresó al borde del llanto.

Tanto la angustió la dura acusación de Petrona, que tras ganarle a Sandra el mano a mano en la última gala de eliminación, Selva hizo catarsis. “Gracias familias. No perdí la humildad, no soy falsa. Esa es la cuestión, no soy falsa”, lanzó frente a una de las tantas cámaras de la casa, al tiempo que Ulises la escuchó, se le acercó y la consoló transmitiéndole tranquilidad.