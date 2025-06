Alex Caniggia le respondió a Melody Luz tras su feroz mensaje: "Me entero de.."

"Gente, no tengo novia. No estoy en pareja, o sea, no voy a estar en pareja por varios meses hasta que alguna princesa cautive mi corazón. Y ahí, me enamore totalmente", remarcó.

Por último, reiteró: "Así que gente no estoy en pareja. Quiero aclarar directamente. Saludos y que tengan un hermoso día”.

Cabe mencionar que recientemente el hermano de Charlotte Caniggia se mostró junto a Ivana Magalí Capialbi y despertó rumores de romance.

"¿Mi hija va a conocer a todas?": el furioso descargo de Melody Luz contra Alex Caniggia

Melody Luz se volcó a sus redes sociales para hacer un feroz descargo contra su ex y padre de su hija Venezia, Alex Caniggia, luego de que se mostrara con Ivana Magalí Capialbi, con quien estaría saliendo.

A través de sus historias de Instagram, la bailarina compartió una selfie y escribió furiosa: “¿O sea que mi hija va a conocer a todas las que se mueva? Mmmm”.

Luego, Melody subió un video y lanzó: “Santi sí es mi novio, porque yo sí estoy en novia. Si yo estuviera cog… a uno, a otro, la verdad que no le presentaría a mi hija a todos”.

“Y menos diría que es un día en familia, menos lo compartiría en redes sociales. Y por respeto a mí, no sé, por lo menos avisarme que mi hija va a dormir al lado de una persona que se llama tal y tal”, siguió.

“Por lo menos para yo saber, porque encima cuando está con él yo no sé nada de mi hija. No me contesta los mensajes, dice que no hay nada para hablar”, agregó enojada.

Y cerró: “Por eso también me comunico a través de este medio, porque todo lo que dice que nos comunicamos por ella es mentira. No se quiere sentar a hablar conmigo, no sé por qué será. Así que bueno, este es el medio que yo encuentro”.