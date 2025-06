Yanina Latorre contó el escándalo judicial que enfrenta Wanda Nara con una plataforma de contenido erótico

"Tenía exclusividad y se cagó. Divas Play le empezó a escribir, nunca más le contestó un mensaje, nunca le devolvió el contenido y finge demencia", sumó Yanina.

Y agregó: "Divas Play le hace juicio".

Luego, la comunicadora explicó: "Hablé con la gente de Divas Play y le están haciendo juicio. El juicio como es desde Uruguay, es otro país, es con un exhorto. Wanda todavía no se presentó a derecho y no puso abogado. ¿Qué puede pasar? Si ella no se presenta a derecho, la vida de Wanda se está desmoronando, no entraría nunca más a Uruguay".

"Hasta que no termine este tema, porque Uruguay no es como acá, no se jode, vos te mandás una cagada y cuando llegás a Punta del Este no te dejan entrar", remarcó.

¿Indirecta o coincidencia? El verdadero significado de las cerezas que postearon Wanda Nara y La China Suárez

Wanda Nara y la China Suárez coincidieron en Ibiza y volvieron a encender la tensión con posteos que muchos interpretaron como indirectas.

Una selfie con cerezas, marcas de lujo y rumores en redes reactivaron el ida y vuelta entre ambas.

Las coincidencias entre Wanda Nara y la China Suárez parecen no tener fin. Esta vez, ambas estuvieron en Ibiza, y la tensión entre ellas -que arrastran desde hace tiempo- volvió a hacerse notar.

La actriz llegó a la isla junto a Mauro Icardi y sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, justo antes de regresar a la Argentina.

Pero, en una jugada que muchos interpretaron como intencional, Wanda apareció en el mismo destino poco después, y dejó lo que varios consideraron un nuevo "palito" para su histórica rival.

Todo comenzó cuando la China compartió una selfie posando con una cereza. Poco después, Wanda publicó una imagen similar, mostrando además dos bolsas de una marca de lujo decoradas con la misma fruta.

china suarez cerezas.jpg

En redes no tardaron en aparecer las especulaciones. Un seguidor le preguntó a Juariu, una experta en este tipo de casos: “¿Creés que lo de las cerezas fue un palo de Mauro para Wanda y ella le respondió?”

La panelista respondió con su habitual ironía: “Yo pensé lo mismo. Como Mauro puso cerezas y Wanda después también. Pero me dijeron que es un código de la joda en Ibiza. Todos usan esas cerezas.”