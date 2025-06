Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano 2024

gran hermano .jpg

Los participantes, en el confesionario

Giuliano Vaschetto nominó a Katia 'La Tana' Fenocchio (2) y a Luz Tito (1).

Jenifer Lauría fue por Juan Pablo De Vigili (2) y Luz (1).

Luciana Martínez votó a Ulises Apóstolo (2) y a Eugenia Ruiz (1).

Martina Pereyra fue por Eugenia (2) y Ulises (1).

Chiara Mancuso nominó a Juan Pablo (2) y a La Tana (1).

La Tana le dio un voto a Eugenia. La motoquera solo pudo hacer esa nominación al ser sancionada por el 'Big'.

Santiago 'Tato' Algorta nominó a Eugenia (2) y a La Tana (1).

Juan Pablo le dio cuatro votos a Ulises y dos a La Tana.

Ulises nominó a Juan Pablo (2) y a La Tana (1).

Selva Pérez votó a La Tana (2) y a Luz (1).

Eugenia fue por (3) Luz y La Tana (2). (Votos anulados)

Luz le dio dos votos a Juan Pablo y uno a Ulises.

luz nominacion.jpg

Por lo tanto, quedaron nominados La Tana, Juan Pablo, Eugenia y Ulises y ellos deberán enfrentarse el próximo lunes en una placa negativa.

nominados gh.jpg

Gran Hermano: La Tana explotó furiosa, Chiara le paró el carro y le dio un importante consejo

Chiara Mancuso regresó a la casa de Gran Hermano para acompañar la campaña de Selva Pérez, tras ser elegida por la uruguaya.

Además de apoyar a su amiga, aprovechó la visita para reencontrarse con su gran aliado dentro del juego, Ulises Apóstolo, y también para darles un impulso anímico a los jugadores que ya atraviesan la recta final de la temporada.

En medio de la tensión, la ansiedad y las complicaciones típicas de la convivencia, Katia “La Tana” Fenocchio quedó aislada tras la salida de su compañera Sandra Priore. Sin lograr conectar con el resto de los participantes, su situación dentro de la casa se volvió cada vez más difícil.

Al notar esto, Chiara decidió acercarse a ella y brindarle un consejo sincero. Aunque durante el juego supieron ser rivales, esta vez la ex jugadora dejó eso de lado y, antes que nada, le pidió disculpas por su última discusión.

“Mirá, yo te pido perdón por lo de ayer porque no me di cuenta. Vos acá estás para mostrarte, para darle un futuro mejor a Zaira, para todo lo que vos querés. Quedan solo veinte días, brillá sin importar lo que pase. Demostrá que sos profesional, como lo hiciste un montón de veces. Tenés razón que no te dejan dormir, está bueno que lo digas, te creo y te entiendo, pero pensá”, le dijo Chiara, en un mensaje directo y emotivo.

Y agregó: “Me encanta cómo te veo, te veo plantada, firme, nada que ver a antes. Te quedan veinte días nada más, no te opaques”.

Con sus palabras, Chiara intentó motivarla a no rendirse ni dejarse llevar por las estrategias del resto de los jugadores.