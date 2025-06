Escándalo total: dos famosas salían con el mismo hombre y todo terminó de la peor manera

Todo ocurrió hace algunos años, cuando ambas compartían trabajo en Canal 13. En un descanso, Marixa quiso ir a llamar a quien era su novio. Pero justo delante de ella, en la fila para el teléfono (sí, antes era así), estaba Callejón, que también iba a comunicarse con su pareja… que, casualmente, se llamaba igual.

“No me enamoré de un compañero de trabajo, igual todo dura muy poco en mi vida. Yo descubrí la existencia de una chica con un mismo novio mío, haciendo la cola para llamarlo por teléfono”, comenzó diciendo Marixa en La Pop.

Sorprendentemente, se llevó un gran disgusto al darse cuenta de que quien ella consideraba su novio era el mismo hombre que también salía con Callejón. Ambas lograron descubrir esa cruel mentira, y se generó un gran revuelo.

“Fue en un descanso en Canal 13, estábamos grabando ‘Peor es nada’, con Fernanda Callejón y ella dice ‘voy a llamar a mi novio’. 'Ay, yo también', le dije. Te estoy hablando del año del jopo. Entonces estaba detrás de ella”, expuso.

Y hacia el final de su relato, agregó: “Éramos amigas, qué me importaba lo que iba a decirle al novio. Primero el nombre… qué casualidad que el sobrenombre era el mismo. Llamo al mío, y después me hago la boluda, y le digo a Fer: ‘¿Cómo es el nombre de tu novio real?’ Casi me desmayo. Se armó un quilombo. Fuimos engañadas por este ser despreciable ”.

El escalofriante relato de Marixa Balli sobre el funeral de Rodrigo

Este miércoles, Marixa Balli estuvo en Patria y Familia y dejó a todos sin palabras al contar detalles del funeral del Potro Rodrigo.

La angelita recordó que lo despidió de una manera muy especial. "Me acerqué, se corrieron y me dejaron ahí paradita. Estuvieron todos muy ubicados. Le dije: 'Te voy a dar un beso'", rememoró.

Dicho y hecho, Marixa levantó el cuerpo del artista, le dio un beso y lo volvió a acomodar en el cajón. "Estaba todo vendado... Me voy del otro lado, lo levanté y lo besé. ¡Una locura!", completó.

La morocha definió su historia con El Potro como algo único y se defendió de quienes ponen en duda el amor que tuvieron. "Por más que digan bolud.... yo sé lo que viví con él", sentenció.

El Potro Rodrigo murió el 24 de junio de 2000 en un accidente de tránsito en la Autopista Buenos Aires-La Plata. El cantante iba acompañado por su hijo Ramiro, su exmujer, Patricia Pacheco, y Fernando Olmedo, hijo del Negro Olmedo, quien también falleció.