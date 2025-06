La grave denuncia que complica a Selva en Gran Hermano y pone en riesgo su continuidad

Selva Pérez y Petrona Jerez.jpg

“La acusación de violencia es muy seria”, expuso Selva angustiada al ser consultada por Santiago del Moro. Y si bien Eugenia salió a defenderla, planteando molesta: “La acusa de violenta por un almohadón. No me entra en la cabeza la maldad”, en el afuera estalló el debate entre los seguidores del reality.

Claro que Selva reconoció su gesto para con Petrona en pos de hacerle saber que estaba roncando muy fuerte. “La molesté con el almohadón como a todos. No entiendo cómo tiene el tupé de acusarme de esta manera. Sé que está todo grabado. Yo sé cómo actué y sé lo que hice”, expresó al borde del llanto.

Tanto la angustió la dura acusación de Petrona, que tras ganarle a Sandra el mano a mano en la última gala de eliminación, Selva hizo catarsis. “Gracias familias. No perdí la humildad, no soy falsa. Esa es la cuestión, no soy falsa”, lanzó frente a una de las tantas cámaras de la casa, al tiempo que Ulises la escuchó, se le acercó y la consoló transmitiéndole tranquilidad.

Tensión total en Gran Hermano: Selva y Petrona protagonizaron el momento más violento del reality

Se acerca la final de la competencia dentro de la casa de Gran Hermano y los participantes conviven en un clima de creciente tensión. Esta vez, las protagonistas de un fuerte cruce fueron Selva Pérez y Petrona Jerez, quienes discutieron en plena madrugada, justo cuando intentaban dormir.

“Es mala. No te podés desatar así. Lo peor lo estamos pasando. No puede ser que una ‘visita’ nos venga a re cag.... la existencia”, expresó Eugenia Ruiz, con indignación.

Por su parte, Selva respondió: “Nunca una cosa así. De mentir una agresión. Roncaba como loca. Está grabado los almohadazos que me dio, pero nunca desde la maldad". Y sumó: “Se levantó y le digo: ‘No fue así. Y de ser así te pido disculpas’, sé que no fue así".

La relación entre Selva y Petrona pasó de una cordialidad inicial a una tensión creciente que parece no tener retorno. Con el paso de las semanas, los roces se hicieron más frecuentes, acompañados de reproches, desconfianza y miradas cruzadas.

Aunque al principio compartían charlas y estrategias, hoy su convivencia es prácticamente insostenible. Lo que prometía ser una alianza se convirtió en una relación marcada por el silencio, la distancia y, ahora, por un escándalo que sacudió a toda la casa.

El conflicto escaló cuando Petrona acusó públicamente a Selva de haberla golpeado con un almohadón mientras dormía. Según su versión, el gesto fue intencional.

La situación generó impacto entre sus compañeros, que intentaron mediar y entender qué había sucedido realmente.

El tema se debatió con intensidad dentro y fuera de la casa, con repercusiones inmediatas en redes sociales, donde los seguidores se mostraron divididos: algunos apoyaron a Petrona, mientras otros defendieron a Selva.