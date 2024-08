Tremendo descargo de la hermana de Lucía Maidana tras la separación de Nicolás Grosman y Florencia Regidor

Y tras el revuelo que se armó en redes con esta escandalosa separación de los GH, Jacinta Maidana decidió romper el silencio, mientras su hermana se guardó.

El durísimo comunicado de la hermana de Lucía Maidana

“No voy a entrar en un juego que no va con mis valores y mi educación”.

“No me chupa un huevo todo lo que está pasando. Si me muestro desinteresada o que salgo con mis amigas es porque no quiero que este juego violento me limite a divertirme con mis amigas y estar con la gente que me conoce y me quiere”.

“No es un juego la vida real”.

“No es un juego estar haciendo mal y recibir odio de personas que le dimos un hogar, le dimos cariño y siempre estuvimos para lo que necesitaban (hablo por parte de mi familia)”.

“No es un juego estar jugando con la sensibilidad, afectividad y la salud mental de una persona”.

“No es un juego estar metiendo a mi familia”.

“Pero entiendo y respeto que ellos quieran jugar, capaz para salir en portadas y aumentar seguidores”.

“NO niego ni afirmó si pasó o no”.

“No justifico ni banco una infidelidad porque va contra mis valores”.

“Solo afirmo que Luchi nunca fue mala y siempre estuvo ahí, abriendo las puertas de su casa a todos”.

“No vamos a entrar en un juego de personas inmaduras”.

“Un día te quieren, otro te odian (qué superficial ese mundo). ¿Ustedes ven futuro a largo plazo a esas personas si van a hacer así toda la vida?”.

“Luchi es sólida y ustedes una sociedad liquida”.

“En fin, que tiren la primera piedra porque ellos están libres de pecado”.

“Yo voy a abrazar a una persona sensible, linda y con un proyecto de vida, que es mi hermana”.