Un ex Chiquititas contó la fuerte charla que marcó su final junto a Cris Morena: "Pensé que era mi madre"

En medio de ese gran éxito, Francini recordó cuando Cris Morena le comunicó que no lo iba a tener en cuenta de cara a sus proyectos futuros y cómo lo afectó en ese momento con sólo 12 años.

“Hubo un cambio de mando en Telefe, Se iba(Gustavo) Yankelevich y entraba Claudio Villarruel. Y ella se iba con sus formatos de Rebelde Way, Chiquititas, a América y a El Nueve, y me dijo ‘No tengo nada para vos’. En ese momento pensé que Cris era mi madre, una aliada, y de repente no. Me dijo: ‘esto es un trabajo’”, recordó el actor.

Y consultado por el conductor sobre por qué tomó esa decisión la productora, Sebastián Francini explicó: “No lo sé. Me dijo ‘No tengo nada pensado para vos, por ende, te dejo libre’. Yo me pregunté de qué me iba a disfrazar porque yo tenía 12 años”.

Y amplió: “Yo tenía 12 años y era consciente de que era el pilar económico en mi familia. Que yo me quede sin trabajo, inexplicablemente, era mucha presión”.

“No estaba preparado para atravesar esa etapa de frustración, de incertidumbre (…) Se me terminaba algo que era parte de mi vida”, reconoció el actor, quien al poco tiempo contó que fue convocado por Telefe y firmó un extenso contrato.

“Afortunadamente, a los pocos días de quedar ‘desempleado’ de Cris Morena, Telefe me convocó para ofrecerme un contrato de exclusividad de diez años”, reveló Francini, quien reconoció que al poco tiempo lo llamó de nuevo la destacada productora para tenerlo otra vez en sus filas pero que ya había aceptado otro proyecto.

Daniella Mastricchio recordó el drama que vivió tras el éxito de Chiquititas y de qué trabajó para poder vivir

La serie infantil Chiquititas que se emitió por Telefe a mediados de los 90 fue un gran éxito televisivo de la mano de Cris Morena y catapultó a la fama a muchos actores que daban sus primeros pasos en el espectáculo.

Lo cierto es que invitada al ciclo La última cena, El Nueve, la actriz Daniella Mastricchio, quien interpretó a Sol en la historia cuando era muy pequeña, recordó el drama que vivió después de ese rotundo suceso que la hizo famosa.

“A mí lo que me pasó por varios años fue que tuve vergüenza. Fueron cuatro años infernales de éxito, de teatros, de no tener tiempo, ni cumpleaños, pero también de no tener ninguna necesidad”, explicó la actriz, quien hoy tiene 35 años.

Y recordó el mal momento económico que pasó junto a su familia tras tenerlo todo: “No te voy a decir que alguna vez nos faltó algo, pero lo cierto es que la casa, la pileta, los viajes y los autos, los compramos con Chiquititas. Y de repente, cuando termina Chiquititas, literalmente, me quedé sin nada, incluso sin familia y amigos”.

“Yo a terminé Chiquititas a los once, a los doce terminé séptimo grado. Digo esto de la fama: cuando entrás no podes salir. Me encontré a los 14 años trabajando en una importante cadena de heladerías para poder comer. Dos años después de Chiquititas estaba en una heladería”, comentó Daniella Mastricchio.

Y reconoció sobre ese abrupto cambio en su estilo de vida, por el cual tuvo contención psicológica: “En un principio la pasé muy mal y por eso estuve muy alejada, de bajo perfil, y hasta con vergüenza".