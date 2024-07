El enorme susto que se llevaron las hijas de Nicole Neumann por una broma de Mica Viciconte

Así las cosas, Fabián mostró en sus redes el insólito momento que vivieron Indiana, Allegra y Sienna cuando la panelista las asustó con un video de terror. “En esta casa, siempre hay que estar atento”, escribió en el mismo posteo.

En el clip se puede ver cómo Mica reúne a Allegra e Indiana para mostrarles un tierno video, que de repente se transformaba en una escena de terror. “Ay, me cague toda. Pensé que era en serio”, exclamó la hermana del medio mientras que la mayor se mostraba sumamente calma.

Sin embargo, al final Cubero reveló que la más chica de las hermanas fue cómplice de Mica y mientras la enfocaba recostada en el sillón, aseguró: “China...vos sabías de esto”.

Mica Viciconte destrozó a Nicole Neumann tras el acuerdo de paz con Fabián Cubero: qué dijo

Mica Viciconte fue durísima con Nicole Neumann tras el acuerdo de paz que logró con Fabián Cubero para el bienestar de las tres hijas que tienen juntos, Indiana, Allegra y Sienna.

La panelista cuestionó el accionar de la modelo durante todos estos años de conflicto con el ex futbolista y lo marcó en charla con el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece.

“Como dice la canción: ‘tarda en llegar, pero al final hay recompensa’, así que estamos contentos. La idea es que nadie puede hablar ni divulgar y vengo manteniéndome en esa misma línea”, comenzó la madre de Luca.

Sobre los aspectos económicos que enfrentaron a Cubero con Nicole, Mica Viciconte observó: “Cuando uno tiene hijos, y lo hablo como si fuese un ejemplo para mí, uno se tiene que hacer cargo de la familia y los hijos que trae al mundo. Era básicamente eso, nosotros estamos súper contentos".

"Yo creo que la vida te viene a enseñar un montón de cosas y en estos siete años que estoy con Fabi, creo que aprendí un montón de cosas que yo como madre el día de mañana no quisiera hacerlas, no me gustaría. No las haría por no lastimar a mi hijo y porque yo no soy así en realidad", se plantó la marplatense.

Y cerró picante diferenciándose del accionar que tomó Nicole Neumann: "Tengo una familia que me enseñó otros valores y otros códigos. Siempre lo digo, mis viejos se separaron y nosotros vamos a Mar del Plata y nos juntamos todos a comer, la pareja de mi mamá y mi papá. Ese es el ejemplo que yo tengo en mi casa, después bueno, cada uno hace lo que quiere”.