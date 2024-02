Wanda Nara reveló su secreto clave para poder viajar a todos lados en el menor tiempo posible

Wanda Nara avion

Lo cierto es que actualmente está instalada en Estambul con sus hijos y Mauro Icardi, pero también tiene al resto de su familia en Argentina y además trabaja por distintos países entre ellos, uno de los principales, Italia.

"Para los que me preguntan si no me canso de viajar. La respuesta es que estoy muy organizada. Tengo cosas en cada lugar que voy, como viajo mucho para hacerlo más dinámico viajo sin valija y nunca embarco nada", explicó.

Además, en la foto que utilizó para dar el consejo a sus fanáticos, mostró una pequeña cartera y como prueba de sus palabras destacó: "Mi equipaje este viaje es esta bolsa".

Wanda Nara clave para sus viajes

El llamativo gesto de Wanda Nara con Maxi López en el cumpleaños de su hijo Benedicto: "De nada"

Wanda Nara y Maxi López festejaron este 20 de febrero el cumpleaños número 12 de Benedicto. El exfutbolista viajó a Turquía y celebró con la empresaria y su examigo Mauro Icardi el aniversario de su hijo.

Cabe recordar que Wanda y Maxi se divorciaron en 2013. Luego, ella inició una relación con Icardi. Aunque en su momento las cosas no habían quedado del todo bien, ahora su vínculo mejoró muchísimo.

"Feliz cumple a mi súper Benchu. Empezando el día así. Gracias, Wanda Nara por el cumpleaños", escribió el exdeportista en una historia de Instagram.

La cantante replicó la foto del padre de sus hijos y expresó: "De nada". Este gesto demuestra, una vez más, que entre ellos hay muy buena onda y que los rencores, por suerte, quedaron en el pasado.