El firme pedido de los hijos de Wanda Nara por la guerra atroz con La China Suárez: "Mamá, soltá"

La profesional también relató que desde su llegada la hicieron esperar en la puerta, y que pensó que recibiría una propina, cosa que nunca ocurrió. "Me agradeció y me dijo que podía usar su imagen en redes", agregó la joven, quien aseguró que no volverá a trabajar con la ex de Icardi.

Lo más llamativo fue el comentario sobre los hijos de Wanda. Según la fuente, los chicos le pedían a su madre que dejara de hablar de la China Suárez. “Mamá, soltá a la China”, habrían insistido los nenes mientras su madre no paraba de ver fotos del futbolista con la actriz.

El entorno cercano de Wanda ya había dejado entrever cierta obsesión con la ex Casi Ángeles. Ahora, el testimonio de esta empleada reaviva las especulaciones y deja en evidencia la tensión que aún existe detrás del conflicto mediático y familiar.

El jugador Daniel Guzmán Jr. vino a la Argentina y se sinceró sobre su relación con Wanda Nara

Daniel Guzmán era un nombre desconocido hasta que Wanda Nara comenzó a aparecer en sus redes sociales. La conductora llamó la atención con comentarios subidos de tono en varias de sus publicaciones, despertando rumores de un nuevo romance.

El futbolista mexicano, de 32 años, sería una de las nuevas conquistas de la empresaria, quien - en plena reconciliación con L-Gante- habría decidido viajar a Buenos Aires para disfrutar del fútbol local y salir con amigos.

En Puro Show lograron hablar con el deportista, que pese a mantener un perfil bajo, eligió enfrentar las versiones y se refirió a su vínculo con Wanda. “Es mi amiga, no he tenido comunicación con ella. Voy a disfrutar mis vacaciones con mis amigos”, dijo en diálogo con Fernanda Iglesias.

Consultado por los mensajes sugerentes que Wanda le dejó en redes, Guzmán minimizó la situación: “Son redes sociales, se pueden malinterpretar. Para mí fue de joda, fue de broma, porque es mi amiga, pero le dio mucho revuelo”.

Sobre cómo se conocieron, aclaró que solo son amigos virtuales: “Hace tiempo platicábamos. Hace dos o tres años nos saludábamos un par de veces. No la conozco personalmente”.

Por último, negó haber viajado a Argentina con intenciones de conocerla en persona o iniciar un vínculo más cercano. “No te puedo decir, tiene pareja y siempre la he visto como una amiga. Entonces, es muy difícil contestarte eso”, concluyó.