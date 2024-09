Yanina Latorre volvió a apuntar contra la China Suárez tras su enojo con la prensa: "Es una..."

"A Nacho Viale lo dejó por el novio de (Eugenia) Tobal, Nicolás Cabré, trabajaban con Cabré y estaba la chica ahí en la novela, eran compañeras. Ella fue haciendo un suceso. Después se metió con (Benjamín) Vicuña, que Vicuña se estaba separando de Pampita. Pampita los encontró en un motorhome, cuando entró Pampita se tapó con la manta de Nepal, estaba comiendo una palta, había olor a sexo", siguió.

"Son todas cosas que contó el entorno de ella, con todo el mundo tuvo quilombos. Después se quejó que cada vez que sale con alguien a comer le inventan un romance. Yo siempre que dije romances de ella siempre fueron chequeados, gente que me contó y con data. Claro, después ella no los acepta y lo entiendo, porque a veces son garc....", disparó la panelista de LAM (América TV).

Y continuó: "Pero debería cuidar ella a su entorno. Después me empezó con la era de los cantantes, que ya me perdí: Lauty Gram, Rusherking, tuvo varios, fue y vino, fue y vino. Después se calentó María Becerra porque la conocía y se le garc... a su ex. A ver, es una fama que se hizo ella".

Por último, Yanina destacó: "Creo que es una de las más bellas de la Argentina, creo que tuvo una etapa dorada con Cris Morena, no me parece una gran actriz. Siempre se termina hablando más de ella por (Franco) Colapinto, por lo de (Mauro) Icardi y Wanda (Nara)".

En su programa radial del El Observador, la panelista de LAM (América TV) disparó sin vueltas contra la actriz que estuvo presentando en el Festival Internacional de Cine de Toronto la película Linda.

"Mirá la cara de la China cuando le preguntan por Colapinto, para mí la hace culpable de la situación. La cara: abre los ojos, mira para el otro lado, se hace la desentendida, agarra el teléfono, y empieza a mirar como que la están llamando, se ríe y se va. Es una tarada", comenzó diciendo Latorre.

Y sumó: "Yo qué diría: 'no tengo vínculo, no lo conozco'. Se levantó y se fue. Es una chica grande. Ahí te das cuenta que lo siguió de una paje....".

"Ni siquiera saber contestar ni actuar. Yo le digo: 'lo empecé a seguir porque me encanta, soy una robacuna'. Les doy lo que quieren escuchar. Ahí te das cuenta de que sigue a pendejos de 20 para garch....", lanzó filosa.

"Creo que es cada vez más patética. Ella se enoja porque no se habla de su carrera, pero mirá lo que hace en una conferencia de prensa", cerró Yanina.