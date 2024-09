El video de la incómoda reacción de la China Suárez cuando le preguntaron por Franco Colapinto

Embed

Claro que al percatarse de esta especialísima seguidora, Colapinto se expresó en X -ex Twitter- asegurando emocionado: “Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram y le dicen alejate... no che”, aunque al cabo de unos minutos optó por borrarlo, así como la actriz decidió dejar de seguirlo ante semejante revuelo.

Así las cosas, cuando este viernes la actriz ofreció una conferencia de prensa por el estreno del film Linda el próximo 19 de septiembre que la tiene como protagonista, enorme fue su sorpresa, y evidentemente su desagrado, cuando una periodista le preguntó concreta: “¿Cuál es tu vínculo o lo conoces a Franco Colapinto?”.

En ese preciso instante pudo verse cómo se le transformó la cara a la China, optó por hacer oídos sordos y se puso a jugar con su teléfono celular sin decir una palabra, tal como lo refleja el video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En tanto, lo que todavía llamó más la atención fue que al cabo de unos minutos terminó retirándose de la conferencia abruptamente.

La reacción de la China Suárez cuando le preguntaron por Franco Colapinto.jpg

El nuevo conflicto que enfrenta a Wanda Nara y la China Suarez

Cuando las cosas parecían estar más calmadas entre Wanda Nara y la China Suárez, una nueva interna salió a la luz ya que ambas habrían quedado involucradas en la campaña de una famosa marca de joyas.

Este miércoles, Pochi de @gossipeame fue quien destapó el joya-gate, y dio detalles tanto en sus redes sociales como en Empezar el Día (Ciudad Magazine) acerca de lo que sucedió con las famosas.

“Wanda había subido unas fotos con unas joyas de una marca muy importante. Bueno, el otro día, la China Suárez estuvo en un festival en Canadá y también subió un par de historias con esas mismas joyitas. Todo el mundo empezó con ‘yo hago ravioles, ella hace ravioles'”, explicó.

JoyaGate Wanda China

Y continuó: “Yo me puse a indagar porque quiero saber qué pasa con el ‘joyagate’. Cuestión que, claramente, algo pasó porque ayer esta marca la siguió a Wanda, que ya había hecho algunos posteos arrobándolos. Ellos ya seguían a Pampita y a la China”.

“En el caso de Wanda hay un acuerdo con la marca que le da las joyas y ella las tiene que devolver. En el caso de la China, lo que a mí me cuentan, es que ella habría comprado esas joyas y le habría dicho a la marca que los iba a arrobar porque le encanta el producto”, aclaró.

“Lo de Wanda es canje, de hecho ahora iba a ir buscar más joyas. Lo que no quería la marca es que no crucen los reposteos, habría sido un error de la community no haber reposteado lo de Wanda. Le pidieron disculpas. A ella le llamó la atención que no hubieran compartido sus posteos pero sí los de la China”, concluyó Pochi.