Yanina Latorre contó la despiadada reacción de Pampita en medio de los rumores de crisis con García Moritán

Y agregó: "Pampita cuando quiere aclarar algo en 30 segundos desactiva que es mentira. Ahora si están peleados pienso que prefiere no contestar para no mentir".

Ahí Yanina Latorre tomó la palabra y comentó cuando fue increpada vía mensaje por la modelo cuando tiempo atrás se hablaba de una crisis entre los dos.

"Pampita cuando es no... Hace poco pasó lo de un tweet, que decían algo de ella y no sé qué, me puteó a mí", comenzó picante la panelista. Y amplió: "Me dijo de todo (Pampita). No le contesté porque si le contestaba nos mandábamos a la mier..”.

Y luego leyó al aire ese mensaje en cuestión que le envió por aquel entonces Pampita enfurecida: “Ese cuando el río suena, que no fui yo, sé que lo pusiste para colgarte del falso rumor. ¿A vos te parece raro salir a desmentir una crisis que no existe? Raro es que me estés tirando mierda de nuevo".

“Yo no había dicho nada, encima y me puteó de arriba a abajo, amenazas. Es largo el mensaje", cerró Yanina Latorre sobre lo sucedido por aquel entonces y el cruce con la modelo.

Aparecen imágenes reveladoras de Pampita y Roberto García Moritán en medio de la versión de crisis

En medio de las fuertes versiones de crisis y separación entre Pampita y Roberto García Moritán que circulan desde el fin de semana, cuando Daniel Gómez Rinaldi aseguró que el funcionario durmió durante varias noches en un hotel de Recoleta, en las últimas horas se conocieron imágenes contundentes que revelaron la realidad del matrimonio.

Lo cierto es que con el rumor instalado, este lunes por la tarde se viralizaron fotos y videos de la modelo y el actual funcionario porteño que muestran cuánto tienen de real los recientes rumores.

Así, fue Marcia Frisciotti, conocida popularmente como Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame, quien a través de sus historias virtuales aseguró que están mejor que nunca.

Mientras sobre una postal en la que se ve a Carolina Ardohain y Moritán bailando acaramelados, escribió "Me pregunta si Pampita y Robert están en crisis" y allí mismo respondió concreta: "NOOOO! Mírenlos a full en un cumpleaños!".

Al tiempo que inmediatamente sumó el video de la reciente fiesta en cuestión, donde se ve al matrimonio bailando divertidos, y reafirmó:"Para los que me preguntan por la crisis, en este video se los ve bailando juntos a pleno a Pampita y Roberto. me contaron que anduvieron chapando toda la noche!".