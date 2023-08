Día de la Niñez: oportunidad para las pymes en comercios y servicios

Los rubros que más peso tienen dentro de las preferencias de los argentinos han tenido aumentos interanuales de más del 125 % como el caso de indumentaria y calzado. El poder adquisitivo de los argentinos ha perdido frente a la mayoría de los productos que se venden en esta fecha.

De acuerdo a un informe elaborado por Focus Market con base en un relevamiento sobre la base de 3.091 casos de diferentes grupos etarios, en todo el país el 24% elige regalar Juguetes, el 12% Indumentaria, y el 11% Informática, 10 % artículos deportivos, 10 % libros didácticos y 8 % telefonía celular, entre otros.

CUADRO 1.jpg

Al momento de comprar el regalo, el 34% proyecta hacerlo en Centros Comerciales a Cielo Abierto, el 27% Comercio Electrónico (Market Place 35%, Sitio Web 30%, Instagram 17%, Facebook 10%, y otros 8%), 23% Shopping, 9% Supermercado y 7% Outlet.

CUADRO 2.jpg

El ticket promedio por regalo proyectado es de $12.880. Las perspectivas de venta para esta fecha se ven afectadas por un entorno macroeconómico aún de poca previsibilidad futura.

De acuerdo a la FECOBA el 59% de las Pymes tiene una expectativa incierta para la fecha, mientras que 30% sostiene que serán bajas. Sólo el 6% sostiene que sus ventas mejorarán y el 5% restante que serán muy bajas. La incertidumbre macro proyectada en la micro es lo que reina en la previa.

Los salarios de los trabajadores vienen corriendo por detrás de la inflación, pero peor aún los informales, que vienen entre 20 y 25 puntos por debajo de la variación de precios interanual. Esto está impactando en una reducción de la demanda que viene acompañada por aumento de precios. Sin embargo, ante el intento de mover el stock y generar flujo de ventas, el comerciante realiza promociones y descuentos para esta fecha.

Con el intento de activar ventas, las promociones, ofertas y descuentos están a la orden del día. En Bancos hay hasta 15% Off y 3 Cuotas s/Interés En Jugueterías e Indumentaria Hasta 10% Off y 3 Cuotas sin Interés en Electrónica de acuerdo a banco y tarjeta. En Market Place se encuentran Juguetes seleccionados hasta 50% Off y 6 Cuotas sin Interés y en Juegos de Plaza y Aire Libre hasta 20% Off. En Supermercados hay 3 Cuotas sin Interés En Juguetes. Hasta 15% Off y 6 Cuotas sin Interés En Bicicletas, Triciclos y Andadores. Hasta 25% Off En Deportes y Aire Libre.

Las medidas de incorporación de impuestos para importación de bienes y servicios, el movimiento de la cotización del dólar en el paralelo y una caída de la demanda del peso llevaron los precios al alza para las diferentes categorías de productos para esta fecha con aumentos de hasta 15 % en los últimos 15 días.

Por su parte, el sector empresario tiene mucha incertidumbre sobre la reposición de esos bienes y las condiciones de acceso al mercado cambiario en el futuro próximo.

Durante la semana pasada la situación fue muy difícil para el comerciante.

Los proveedores suspendieron entregas, los que entregaron lo hicieron con ajustes de precios que se iban dando al ritmo de la evolución del tipo de cambio en su cotización en el mercado paralelo. A su vez, para algunos productos importados no había valores de referencia.

La dinámica inflacionaria se ve reflejada en los precios de los productos para esta fecha esta semana. Los precios parten desde $ 2.500 los juegos de Mesa, los juguetes articulados como una muñeca desde $ 4.500, desde $ 25.000 los juegos electrónicos y rodados desde $ 18.000, por ejemplo un monopatín. Para una bicicleta hay que calcular que un rodado 12, parte de los $ 40.000.

A su vez, hay que tener en cuenta que a los chicos les gustan de los juegos en línea. Minecraft, Valorant, Roblox, Fornite, Fifa y Fall Guys pican en punta… Hay que pensar en desembolsar entre USD 5 y USD 68 al dólar tarjeta que se mueve en relación con la aceleración de la devaluación del peso frente al dólar en el tipo de cambio oficial mayorista que en lo que va de agosto lo viene haciendo a una tasa del 15 % mensual.