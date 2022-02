Emprendedores: todo lo que deben aprender sobre el modelo de franquicias

Y este es el gran punto que todo emprendedor debe aprender. Un sistema. Las franquicias que logran crecer lo hacen porque tienen un sistema, lo que se llama el know how, el saber hacer.

¿Qué es el saber hacer de una franquicia? Te lo digo en criollo y sin vueltas. Cómo ganar guita y cómo operar un negocio para lograr ese objetivo sin destrozarte contra la pared.

Ese saber hacer es fruto de errores, mucho dinero perdido en el camino, dolores de cabeza y estar al borde del precipicio.

No importa si tu objetivo es crecer o no con el sistema de franquicias, pero si te inspiras en las franquicias tu negocio será más sólido y sustentable. El secreto es el sistema. La mayoría de los emprendimientos fracasan porque no logran crear un sistema.

El sistema es un conjunto de acciones coordinadas y sistematizadas que te permite lograr un negocio predecible en todos los ámbitos. Un sistema para vender, atender al cliente y hasta de comunicación interna para reducir los malos entendidos y maximizar los resultados de la gestión

Te pongo un ejemplo.

Si vos tenés medido que cada 1000 volantes que pegás en los postes de luz, logras 10 llamados y ya sabes qué decir a la personas que llamas para que 5 de ellos se conviertan en clientes, y qué hacer con los 5 que no compraron, para que dos de ellos compren en 3 semanas. Entonces, tienes un sistema.

Pegar carteles en la calle con los cuales a veces vendes 10 y otras 0, no es un sistema. Es una acción fortuita.

Lo que tenés que aprender de las franquicias es a crear un sistema, un método, que si lo replicas día a día logras resultados parecidos.

Y en tu negocio, ¿tienen tu sistema o todos los días es cómo jugar la quini 6?