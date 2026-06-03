La sincera confesión de Yanina Latorre tras el angustiante descargo de Nazarena Vélez: "Sentí que..."

Luego de la profunda angustia que vivió Nazarena Vélez en LAM (América TV) al recordar el conflicto que habría atravesado su hija Barbie Vélez con Fede Bal años atrás, Yanina Latorre volvió a poner el foco en su postura de hace 10 años.
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Yanina Latorre dedicó unos minutos en SQP para reaccionar al doloroso descargo que Nazarena Vélez hizo al recordar el conflicto que involucró a su hija Barbie Vélez y a Fede Bal.
Luego de la profunda angustia que vivió Nazarena Vélez en LAM (América TV) al recordar el conflicto que habría atravesado su hija Barbie Vélez con Fede Bal años atrás, Yanina Latorre volvió a poner el foco en su postura de hace 10 años.
La conductora reconoció que se equivocó en la forma en que defendió al hijo de Carmen Barbieri, aunque aclaró que su postura sobre los hechos no cambió. "Yo tenía buen vínculo desde antes con él. Le pedí disculpas a Nazarena. Uno cuando trabaja de esto, se pone de un lado y del otro. Sí le pedí disculpas, pero sigo pensando lo que pienso. No tengo derecho a lastimar a ninguna porque es muy doloroso", manifestó.
Luego, profundizó sobre lo ocurrido en aquel momento y explicó los motivos que la llevaron a disculparse públicamente con la panelista. "Le creí el cuento que contó Fede Bal y seguramente, en ese momento, vehementemente lo defendí como si fuese la madre. Me equivoqué en la manera de la que hablé de la hija de Nazarena y estaban sufriendo".
"Evidentemente, esta familia no sanó y ella es una chica absolutamente feliz, tiene una vida divina", reflexionó. Y empatizó con su compañera: "La entiendo a Nazarena como mamá, ver a su hija traumada". Sin embargo, cuestionó: "Lo que no entiendo es por qué dice que la gente sigue hablando porque no escuché a nadie criticar a Barbie estos días".
"Me dolió porque sentí que dijo que yo operaba para Fede Bal", expresó. Y contó: "No sé si le salvé la vida a él. Hace 10 años, no tenía la credibilidad que tengo ahora, pude haberme equivocado, pero yo a él le creí".
Nazarena Vélez protagonizó uno de los momentos más emotivos de LAM (América TV) al quebrarse en vivo mientras recordaba el difícil proceso que atravesó su hija, Barbie Vélez, tras el escándalo mediático y judicial que mantuvo con Fede Bal.
Todo comenzó cuando fue consultada sobre el sufrimiento que vivió al acompañar a Barbie durante esos años. Sin poder contener la emoción, Nazarena reflexionó sobre el dolor que implica ver a un hijo atravesar una situación tan compleja y expuesto permanentemente al juicio de la opinión pública.
"Ay, porque cuando un hijo la está pasando mal... yo creo que es lo único que no puedo manejar", confesó con la voz entrecortada ante la consulta de Denise Dumas, quien reemplaza a Ángel de Brito en la conducción. La panelista relató cómo su hija fue señalada por la sociedad y la prensa: "Ver a Bárbara sufrir, revivir un montón de cosas, ver como todavía mucha gente la sigue enfocando en si hizo la tapa de la revista Gente, como la hizo vestida, como siempre a las mujeres nos señalan".
La panelista también cuestionó la manera en que se abordó públicamente el caso y apuntó contra el accionar de la Justicia, al considerar que su hija cargó durante años con un estigma que todavía persiste. "¿Vos sabés lo que es ver a una hija completamente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama? Y ver como todo el mundo la señala. Y como la Justicia no es justicia, como pasa siempre en este país. Porque la Justicia no puede decir es un empate técnico".
"Barbie fue muy humillada. A Barbie todo el mundo la trató de loquita... Y siempre somos las mujeres las locas de mierda", recordó cómo su hija fue estigmatizada y tratada de “loca” por haber reaccionado ante situaciones de infidelidad.
En el tramo final de su descargo, expresó su deseo de que pueda dejar atrás definitivamente uno de los capítulos más dolorosos de su vida. "Es una víctima. Ellos dijeron que fue una víctima. Él reconoció que la empujó. Él lo reconoció", remarcó. Y cerró con una frase cargada de angustia que reflejó el impacto que todavía le genera recordar aquel período: "Dios quiera que sea el final, Dios quiera. Porque no la quiero ver más mal. Porque no se lo merece. Porque cuando yo la escuché y dijo: 'Fue el trauma más grande de mi vida', yo pensé que me moría".