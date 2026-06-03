La sincera confesión de Yanina Latorre tras el angustiante descargo de Nazarena Vélez: "Sentí que..."

"Me dolió porque sentí que dijo que yo operaba para Fede Bal", expresó. Y contó: "No sé si le salvé la vida a él. Hace 10 años, no tenía la credibilidad que tengo ahora, pude haberme equivocado, pero yo a él le creí".

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Qué dijo Nazarena Vélez

Nazarena Vélez protagonizó uno de los momentos más emotivos de LAM (América TV) al quebrarse en vivo mientras recordaba el difícil proceso que atravesó su hija, Barbie Vélez, tras el escándalo mediático y judicial que mantuvo con Fede Bal.

Todo comenzó cuando fue consultada sobre el sufrimiento que vivió al acompañar a Barbie durante esos años. Sin poder contener la emoción, Nazarena reflexionó sobre el dolor que implica ver a un hijo atravesar una situación tan compleja y expuesto permanentemente al juicio de la opinión pública.

"Ay, porque cuando un hijo la está pasando mal... yo creo que es lo único que no puedo manejar", confesó con la voz entrecortada ante la consulta de Denise Dumas, quien reemplaza a Ángel de Brito en la conducción. La panelista relató cómo su hija fue señalada por la sociedad y la prensa: "Ver a Bárbara sufrir, revivir un montón de cosas, ver como todavía mucha gente la sigue enfocando en si hizo la tapa de la revista Gente, como la hizo vestida, como siempre a las mujeres nos señalan".

La panelista también cuestionó la manera en que se abordó públicamente el caso y apuntó contra el accionar de la Justicia, al considerar que su hija cargó durante años con un estigma que todavía persiste. "¿Vos sabés lo que es ver a una hija completamente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama? Y ver como todo el mundo la señala. Y como la Justicia no es justicia, como pasa siempre en este país. Porque la Justicia no puede decir es un empate técnico".

"Barbie fue muy humillada. A Barbie todo el mundo la trató de loquita... Y siempre somos las mujeres las locas de mierda", recordó cómo su hija fue estigmatizada y tratada de “loca” por haber reaccionado ante situaciones de infidelidad.

En el tramo final de su descargo, expresó su deseo de que pueda dejar atrás definitivamente uno de los capítulos más dolorosos de su vida. "Es una víctima. Ellos dijeron que fue una víctima. Él reconoció que la empujó. Él lo reconoció", remarcó. Y cerró con una frase cargada de angustia que reflejó el impacto que todavía le genera recordar aquel período: "Dios quiera que sea el final, Dios quiera. Porque no la quiero ver más mal. Porque no se lo merece. Porque cuando yo la escuché y dijo: 'Fue el trauma más grande de mi vida', yo pensé que me moría".