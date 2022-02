En 2015 lanzaron una solución cloud para PyMES y ya facturan casi US$ 3 millones entre Argentina, México y Colombia

En Xubio crearon una solución integral que permite realizar facturas electrónicas, presupuestos personalizados, tener visibilidad de las cuentas a cobrar y a pagar, inventarios de mercaderías. También administrar los impuestos, la contabilidad, liquidar sueldos. Y lo más importante, es que tiene integraciones con TiendaNube, Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Shops.

Fernando es licenciado en Administración, contador público y posee un postgrado en Economía. Blas y Matías son licenciados en Sistemas y CEO y COO de Finnegans, ERP para empresas medianas y grandes.

En enero de 2015, gracias a una inversión inicial de 500.000 pesos proveniente de ahorros propios, los tres unieron fuerzas para sacar adelante un emprendimiento que no para de crecer en base a las demandas del mercado.

En una entrevista con PyMES de A24.com, Fernando explicó qué hace especial a Xubio, cómo la firma viene transcurriendo la pandemia y las perspectivas de cara al futuro cercano.

Por qué decidieron invertir en este tipo de negocio

Al ser consultado, Fernando aseguró que "en lo particular buscaba respuesta a mis propias necesidades de organización. Cada vez que comenzaba un nuevo emprendimiento no encontraba herramientas de gestión adecuadas: las herramientas tradicionales eran complejas y caras, y las internacionales, que estaban en la nube y eran muy económicas, no estaban adaptadas para las necesidades de Argentina".

Le comenté esto a Blas y me dijo que ellos también estaban pensando en hacer algo similar, así que decidimos hacerlo juntos.

Por último, Fernando resaltó "ver que en el exterior había un creciente uso de soluciones de gestión en la nube, y la convicción de que en Latinoamérica las pequeñas empresas tienen una mayor necesidad de herramientas de gestión, y que nuestra solución podría ayudar a miles y miles de empresas nos animó a desarrollar el negocio".

Y por último, remarcó que la empresa "nació con vocación regional. Actualmente, además de Argentina, ofrecemos nuestro servicio en Colombia y México, que gradualmente iremos expandiendo a nuevos países".

Los primeros pasos

"Como siempre que se emprende con una nueva tecnología o una nueva forma de hacer las cosas, los primeros tiempos son muy inciertos, hasta que comienza la adopción de esa nueva tecnología", recordó Fernando.

Y agregó "antes de lanzar Xubio hicimos un estudio de mercado que nos indicó que el 95% de los encuestados no subiría su información financiera a la nube. Sin embargo, como estábamos convencidos que la nube era una tendencia irreversible, emprendimos de todos modos, y hoy las soluciones de gestión en la nube se utilizan masivamente".

"Cuando comenzamos no había confianza para subir a la nube la información financiera de la empresa. Teníamos que superar ese gran desafío, así que hicimos mucho trabajo de evangelización sobre la seguridad de la nube y esta nueva forma de trabajar", detalló el emprendedor.

A la hora de definir su mercado, Fernando explicó que la empresa dentro del segmento cloud, tiene una solución muy completa.

"Somos freemium, tenemos planes pagos y gratuitos. Eso nos ayudó a lograr gran adopción dentro de nuestro segmento. Trabajamos con los contadores como aliados e impulsores de nuestra propuesta. Y tenemos una excelente atención a clientes. Competimos principalmente con Excel, que es la herramienta que utilizan la mayoría de las pequeñas empresas", destacó.

Cómo impactó la pandemia

La pandemia encontró a la empresa trabajando con herramientas Cloud, por lo que fue muy simple adaptarse y pasar a trabajar completamente remotos.

"El mismo fin de semana que se declaró la cuarentena, decidimos comenzar a trabajar 100% remotos, para cuidar a nuestro equipo. Por la forma de trabajo de Xubio y las herramientas que utilizábamos, este cambio estructural se implementó sin mayores inconvenientes", destacó.

"La pandemia hizo que los integrantes de las empresas comenzaran a trabajar desde distintos lugares y eso aceleró la utilización de Xubio, que al estar en la nube, solucionaba esta necesidad que se aceleró con la pandemia", explicó Fernando.

Y añadió "antes de la pandemia en Xubio se gestionaban unas 40.000 empresas y estudios contables de Argentina, Colombia y México y hoy gestionamos 50.000".

En sintonía con las nuevas exigencias que tienen las empresas, le consultamos ¿cuáles son las 5 claves que un empresario debe tener en cuenta a la hora de elegir un software de gestión?

Y el especialista resumió:

Funcionalidades: es importante entender qué funcionalidades necesita un negocio y cuáles son las que brindan los diferentes softwares.



Interfaz: es muy importante que la interfaz del sistema sea amigable para que se pueda tener una buena experiencia de usuario, es decir, que sea fácil usarlo.



Relación precio/calidad: siempre que se busque un software de gestión es importante que se revise qué ofrece y a cambio de qué.



Proyección de crecimiento: las necesidades de las empresas / estudios contables van cambiando a lo largo del tiempo. Es por eso que el software de gestión que se elija debe crecer y actualizarse junto al negocio.



Soporte técnico: esto es fundamental. No importa el tamaño de la empresa, un buen software de gestión siempre debe ofrecer apoyo a sus usuarios.

Balance 2021 y perspectivas

El 2021 fue un año especial para la compañía porque superaron las 50.000 empresas y estudios contables gestionados entre Argentina, México y Colombia.

"Fue un año de agradecimiento, a nuestros clientes que confiaron en nosotros y a nuestro equipo que ha hecho un gran trabajo", resaltó Fernando.

En cuanto a la plantilla laboral de la firma, antes de la pandemia la compañía tenía 30 colaboradores y actualmente tiene más de 70. "La mayoría de nuestro equipo comenzó a trabajar en Xubio en pandemia y de forma remota", mencionó Fernando.

"Que Linkedin nos eligiera en el segundo lugar de su LinkedIn Top Startups fue un gran reconocimiento y estamos felices por esto. Desde el nacimiento de la empresa, siempre trabajamos para construir un gran equipo, y este premio es un indicador de que estamos bien encaminados. Siempre nos esmeramos en sumar gente muy talentosa, y ofrecerles un espacio en el que se sientan muy bien", resaltó el fundador de Xubio, acerca de la trayectoria de la compañía

Por último, los principales proyectos de la empresa para este año están relacionados a construir y mejorar el área comercial, acelerar el desarrollo del producto y mejorar la propuesta de valor para el segmento de vendedores online. "En 5 años queremos ser una de las 5 soluciones de gestión más usadas de Latinoamérica de habla hispana, y en 10 años convertirnos en una de las 3 más usadas", finalizó Arzuaga.