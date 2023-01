Las ojotas de Messi: cómo crecieron las ventas de la PYME que viste los pies del mejor jugador del mundo

"Somos una mini PYME familiar creada por tres hermanos. Hace unos nueve años pusimos un negocio en el barrio de Boedo para vender insumos para calzados", graficó.

Y puntualizó: "Antes de la pandemia decidimos crear Bagunza porque teníamos todos los componentes necesarios desplegar la marca. Fue así que empezamos a fabricar las ojotas".

El primer paso de la odisea de Bagunza

"Da la causalidad de que en junio del 2021 salimos campeones de América, por lo que sacamos al mercado un modelo en homenaje a nuestro capitán", recordó Gianzi en el programa.

"En uno de los clásicos asados de los martes con los amigos decidimos hacerle llegar el producto a Messi. Nos tiramos el lance en agosto y en noviembre nos contactamos por primera vez a través de un familiar de Rodrigo De Paul", detalló el creador de Bagunza.

"Fue así que nos pidieron que lleváramos las ojotas directamente al predio de la AFA en Ezeiza, donde estaban los jugadores de la Selección Argentina. Lo hicimos y las dejamos allí", describió.

"Con el paso del tiempo nos enteramos de que a Leo le había encantado el producto y se llevaba las ojotas a París. Más tarde me llegó un mensaje de él al Instagram de la marca. Se me vienen las lágrimas cuando me acuerdo del momento", afirmó el emprendedor sobre la experiencia inolvidable.

"Nos pidió que le mandáramos modelos para su mujer y los hijos. Se las enviamos junto a una carta institucional y a modo de regalo, porque nos hicieron muy felices por ser campeones justo cuando nacía mi hija", enfatizó.

La ayuda de las redes

"Las ojotas de Messi se empezaron a viralizar cuando se publicó una foto con Luis Suárez en Instagram. Fue un antes y después para nosotros. Nos cambiaron todas las perspectivas", admitió Gianzi, sobre lo sucedido recientemente.

"Nos piden el producto desde Catar, México, Colombia y Europa. Tenemos la experiencia de importar la matricería desde Brasil, pero ahora tenemos que aprender a exportar", advirtió.

En ese sentido, manifestó: "La idea ahora es abastecer al mercado local porque en dos o tres días se cuadriplicaron las ventas y los seguidores en Instagram".

"No satisfacer al cliente se nos puede volver en contra, por eso tuvimos que parar un poco la mano, para poder cumplir con el abastecimiento", aclaró el empresario PYME.

"Es algo increíble porque incluso Antonella subió un video a su Instagram caminando por las calles de París con los nenes, que tenían las ojotas puestas. Es un orgullo inexplicable que toda la familia use nuestro producto", concluyó.