PYMES: continuar con el negocio en feriados gracias a los bots

Cómo es la propuesta tecnológica

El RPA (Robot Process Automation) permite utilizar máquinas para llevar a cabo tareas repetitivas de manera autónoma, lo cual hace posible la estandarización y optimización de procesos, reduciendo el tiempo de ejecución en más de un 90%, con el beneficio adicional de una mejora en calidad y sin errores.

Esa característica es crucial para épocas donde las empresas conviven con festividades o épocas de vacaciones, debido a que los sistemas automáticos pueden seguir operando, y programarse para trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Es ideal para eliminar las tareas tediosas y liberar a sus trabajadores para que puedan centrarse en tareas de mayor valor añadido.

Rafael Fuentes, cofundador y COO de la startup chilena de RPA, Rocketbot, destaca que “la automatización robótica de procesos no reemplaza a la labor humana, creativa ni estratégica. No obstante, incluirla en el core de un negocio permite que su operatividad sea más estable, ya que ciertas tareas como la contabilidad, conciliación o documentación de una pyme, perfectamente pueden operarse con bots. Eso sirve mucho para una empresa, sin importar su tamaño, que pasan por épocas del año donde el personal es variable”.

El RPA no hace referencia a robots humanoides o mecánicos, sino a un software que utiliza reglas para realizar tareas repetitivas, digitales y estructuradas, aunque no por eso sencillas. Es una herramienta flexible que permite adaptarse a los procesos de cada empresa y aprende del usuario.

Aprovechando oportunidades

Fuentes destaca que si bien esta tecnología comenzó haciéndose conocida para la industria de la banca y los seguros, hoy la automatización robótica de procesos se está integrando a prácticamente todas las áreas de las empresas, sin importar su industria: facturación, recursos humanos, compras, servicio al cliente, supply chain, gestión de conocimiento, entre muchas otras.

Y puede llegar a ejecutar tareas como capturar formularios, adjuntos en correos electrónicos, autenticarse en sitios webs, extraer datos de la web, de aplicaciones y realizar cálculos.

Otros beneficios del RPA son la reducción de costos, de tiempos, eliminar errores y ser fácilmente escalable a otros procesos de tu negocio.

Incluso, puede dar respuesta a necesidades cruciales en servicio al cliente, o responder a pedidos y proveedores en horarios after office.

El ejecutivo de Rocketbot señala que “el RPA, mediante una integración bien pensada y una plataforma que te permita escalar de manera sencilla, no solo incrementa la productividad de una empresa, sino que además no implica un gran choque con el capital humano. En la práctica permite a las empresas destinar trabajadores que no necesariamente son programadores a procesos automatizados o de tareas compartidas junto a bots, además de escalar nuevos procesos de forma rápida”.