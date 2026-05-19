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Analía Franchín salió a responder de manera letal a Fernanda Iglesias tras una dura acusación

Desde la mismísima fiesta de los premios Martín Fierro, y su estatuilla a mejor panelista en la mano, Analía Franchín reaccionó tajante al enterarse del tremendo descargo en su contra por parte de su colega. Aquí, su respuesta.

19 may 2026, 14:51
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Analía Franchín salió a responder de manera letal a Fernanda Iglesias tras una dura acusación
Analía Franchín salió a responder de manera letal a Fernanda Iglesias tras una dura acusación

Analía Franchín salió a responder de manera letal a Fernanda Iglesias tras una dura acusación

La ceremonia de los premios Martín Fierro 2026 dejó mucha tela para cortar y una de las situaciones más explosivas de la noche tuvo como protagonistas a Analía Franchín y Fernanda Iglesias. Luego de que la panelista de Telefe se quedara con la estatuilla a mejor panelista elegida por APTRA, estalló un fuerte cruce mediático que rápidamente tomó repercusión en redes sociales y también en la alfombra de prensa del Hotel Hilton.

Minutos después de la premiación, Fernanda Iglesias recurrió a su cuenta de X para compartir un durísimo mensaje privado que, según afirmó, le había enviado Analía Franchín. Junto a la captura del supuesto chat, la periodista lanzó una frase tajante: “Así me amenazaba la ‘mejor panelista’ de la tele. En fin”.

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En el contenido del mensaje difundido por Iglesias, podían leerse fuertes acusaciones personales y referencias a temas delicados vinculados a la salud mental. Allí, quien sería Franchín expresaba: Fernandita. Te dije que no me rompieras más las pelotas. Estás muy enferma. Y para explicarlo y alguien de salud mental haga algo por vos, si querés también pongo en mis historias como te cortaste las venas y rogaste desesperadamente a los programas que no lo contaran”.

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Además, el texto continuaba con durísimas declaraciones sobre la vida personal y familiar de la periodista. “También arrastrando a tu hija a hacer lo mismo. Y por lo visto intentas hacer lo mismo con el pequeño que hoy estás enfermando. Yo conozco al Psiquiatra del portón rojo en donde varias veces te tuvieron que salvar. Y gracias a Dios que lo hicieron. Pero no estás siendo prolija con la Medicación y estás haciendo desastre”, decía el mensaje que se viralizó en cuestión de minutos.

Analía Franchin MF 2026

Así le respondió a Analía Franchín a Fernanda Iglesias

El escándalo no tardó en llegar al Hilton, donde varios cronistas intentaron obtener la palabra de la reciente ganadora del Martín Fierro. En ese contexto, la notera de Ya fue todo, el ciclo de streaming de Jotax, se acercó a Analía Franchín para consultarle por la publicación de Iglesias.

Mientras la cronista le leía el posteo y el descargo de su colega, Franchín escuchó incómoda hasta que frenó la situación apenas oyó la palabra “amenaza”. Visiblemente molesta, reaccionó de inmediato: “No chicos, no me arruinen la noche”, lanzó ante las cámaras.

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Acto seguido, y al ser consultada sobre qué tenía para responderle a Fernanda Iglesias, la panelista fue lapidaria y cerró abruptamente la entrevista: “Basura, chau”, dijo antes de retirarse de la alfombra de prensa.

Minutos antes del escándalo, Analía Franchín había hablado sobre las polémicas habituales que suelen generar las nominaciones y los ganadores de los Martín Fierro. “Hay que respetar cuando los miembros de Aptra votan. Así como un montón de veces no me lo gané, ahora me lo gané y los respeto. Uno mira el premio sin condicionamiento”, sostuvo.

Incluso, también se refirió a las críticas que recibió Wanda Nara por imponerse en la categoría de conducción frente a figuras como Mariana Fabbiani, Georgina Barbarossa y Moria Casán. Lejos de cuestionarla, Franchín salió a respaldarla con firmeza: “No creo que haya robado, lo que pasa es que es diferente un vivo a un formato, que está editado y demás... Pero Wanda me parece hipnótica ¡Tiene carisma!”, concluyó.

     

 

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