Analía Franchín salió a responder de manera letal a Fernanda Iglesias tras una dura acusación

Además, el texto continuaba con durísimas declaraciones sobre la vida personal y familiar de la periodista. “También arrastrando a tu hija a hacer lo mismo. Y por lo visto intentas hacer lo mismo con el pequeño que hoy estás enfermando. Yo conozco al Psiquiatra del portón rojo en donde varias veces te tuvieron que salvar. Y gracias a Dios que lo hicieron. Pero no estás siendo prolija con la Medicación y estás haciendo desastre”, decía el mensaje que se viralizó en cuestión de minutos.

Analía Franchin MF 2026

Así le respondió a Analía Franchín a Fernanda Iglesias

El escándalo no tardó en llegar al Hilton, donde varios cronistas intentaron obtener la palabra de la reciente ganadora del Martín Fierro. En ese contexto, la notera de Ya fue todo, el ciclo de streaming de Jotax, se acercó a Analía Franchín para consultarle por la publicación de Iglesias.

Mientras la cronista le leía el posteo y el descargo de su colega, Franchín escuchó incómoda hasta que frenó la situación apenas oyó la palabra “amenaza”. Visiblemente molesta, reaccionó de inmediato: “No chicos, no me arruinen la noche”, lanzó ante las cámaras.

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Acto seguido, y al ser consultada sobre qué tenía para responderle a Fernanda Iglesias, la panelista fue lapidaria y cerró abruptamente la entrevista: “Basura, chau”, dijo antes de retirarse de la alfombra de prensa.

Minutos antes del escándalo, Analía Franchín había hablado sobre las polémicas habituales que suelen generar las nominaciones y los ganadores de los Martín Fierro. “Hay que respetar cuando los miembros de Aptra votan. Así como un montón de veces no me lo gané, ahora me lo gané y los respeto. Uno mira el premio sin condicionamiento”, sostuvo.

Incluso, también se refirió a las críticas que recibió Wanda Nara por imponerse en la categoría de conducción frente a figuras como Mariana Fabbiani, Georgina Barbarossa y Moria Casán. Lejos de cuestionarla, Franchín salió a respaldarla con firmeza: “No creo que haya robado, lo que pasa es que es diferente un vivo a un formato, que está editado y demás... Pero Wanda me parece hipnótica ¡Tiene carisma!”, concluyó.