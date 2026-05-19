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Alejandro Guatti contó qué le dijo Diego Brancatelli tras su polémico gesto en los Martín Fierro: "Raro"

Alejandro Guatti contó en Intrusos qué charló con Diego Brancatelli al enterarse de su gesto en los Martín Fierro cuando ganó en la terna mejor movilero a Cecilia Insinga.

19 may 2026, 14:20
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Alejandro Guatti contó qué le dijo Diego Brancatelli tras su polémico gesto en los Martín Fierro: Raro
Alejandro Guatti contó qué le dijo Diego Brancatelli tras su polémico gesto en los Martín Fierro: Raro

Alejandro Guatti contó qué le dijo Diego Brancatelli tras su polémico gesto en los Martín Fierro: "Raro"

Alejandro Guatti se quedó con el premio a mejor cronista/movilero en los Premios Martín Fierro 2026 en una terna donde se encontraban también Cecilia Insinga, Daniel Roggiano y Martín Salwe.

Al momento en que se anunció al cronista de Intrusos (América Tv) como el ganador, las cámaras de Telefe enfocaron justo el gesto de Diego Brancatelli, marido de Insinga, frunciendo sus labios con cierta muestra de desacuerdo por la decisión de los integrantes de APTRA.

El día después de ganar el Martín Fierro, Alejandro Guatti estuvo en el piso del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y se mostró emocionado por la distinción.

"Mucha emoción y muchos nervios. Era la primera vez que iba a la cena de u Martín Fierro de tele y fue raro ver la dinámica y no sabía eso, me encantó, me hicieron sentir parte", reconoció el cronista.

Y consultado por Camilo García por cuáles considera sus atributos a la hora de encarar una entrevista en la calle, Guatti destacó: "A mi me encantan cuando alguien que voy a hacerle una nota me dice: no quiero hablar de este tema y termina diciéndome todo y hablando. Ahí me siento como realizado porque es una técnica que uno va desarrollando".

Luego, se refirió al gesto de Diego Brancatelli cuando ganó el Martín Fierro, y contó qué fue lo charló con el periodista al enterarse de lo ocurrido.

"Lo raro de todo esto es que yo gano, voy a hacer las fotos diez minutos y por donde salgo justo estaba la mesa de ellos. Me acerco a Cecilia a saludarla que la conozco de la calle y palabras muy lindas de ella. Él estaba como al costado, nos saludamos y nada más", precisó Guatti.

Y cerró sobre la polémica que se generó: "Con él tengo buena onda pero después me dijeron y cuando salgo de la fiesta le pregunté qué había pasado y me dice: 'no que dicen que yo te puse cara a vos...'. Lo que me explicó era como la bronca que no había ganado la mujer, raro".

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Qué dijo Alejandro Guatti al recibir su Premio Martín Fierro

El periodista Alejandro Guatti del ciclo Intrusos (América Tv) fue galardonado como mejor cronista en los Martín Fierro 2026 y se emocionó al momento de subir al escenario.

“Acá nadie llega solo, hay mucha gente atrás. Nosotros trabajamos con nuestros maridos camarógrafos que nos escuchan y aprendemos mucho de ellos", indicó.

"Gracias al directorio de América por confiar en mí, gracias a la producción de Intrusos, a los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, gracias a Jorge Rial, a Mauro Viale y a los que me abrieron las primeras puertas”, cerró desde el escenario del hotel Hilton de Buenos Aires.

alejandro guatti

     

 

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