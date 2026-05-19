Alejandro Guatti contó qué le dijo Diego Brancatelli tras su polémico gesto en los Martín Fierro: "Raro"

Y consultado por Camilo García por cuáles considera sus atributos a la hora de encarar una entrevista en la calle, Guatti destacó: "A mi me encantan cuando alguien que voy a hacerle una nota me dice: no quiero hablar de este tema y termina diciéndome todo y hablando. Ahí me siento como realizado porque es una técnica que uno va desarrollando".

Luego, se refirió al gesto de Diego Brancatelli cuando ganó el Martín Fierro, y contó qué fue lo charló con el periodista al enterarse de lo ocurrido.

"Lo raro de todo esto es que yo gano, voy a hacer las fotos diez minutos y por donde salgo justo estaba la mesa de ellos. Me acerco a Cecilia a saludarla que la conozco de la calle y palabras muy lindas de ella. Él estaba como al costado, nos saludamos y nada más", precisó Guatti.

Y cerró sobre la polémica que se generó: "Con él tengo buena onda pero después me dijeron y cuando salgo de la fiesta le pregunté qué había pasado y me dice: 'no que dicen que yo te puse cara a vos...'. Lo que me explicó era como la bronca que no había ganado la mujer, raro".

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Qué dijo Alejandro Guatti al recibir su Premio Martín Fierro

El periodista Alejandro Guatti del ciclo Intrusos (América Tv) fue galardonado como mejor cronista en los Martín Fierro 2026 y se emocionó al momento de subir al escenario.

“Acá nadie llega solo, hay mucha gente atrás. Nosotros trabajamos con nuestros maridos camarógrafos que nos escuchan y aprendemos mucho de ellos", indicó.

"Gracias al directorio de América por confiar en mí, gracias a la producción de Intrusos, a los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, gracias a Jorge Rial, a Mauro Viale y a los que me abrieron las primeras puertas”, cerró desde el escenario del hotel Hilton de Buenos Aires.