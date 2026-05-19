Preocupación en River: el jugador que se lesionó y se suma a la lista de bajas para la final ante Belgrano

Cuántos jugadores titulares perdió River por lesión en los últimos días

La mala racha que atraviesa el plantel Millonario se ha vuelto insostenible para el armado del equipo. Con este último parte médico, Viña se convirtió en la cuarta pieza que pierde el "Chacho" Coudet en apenas cuatro días, configurando un panorama desolador en la enfermería del club.

Esta nueva baja se suma a las de Sebastián Driussi y Aníbal Moreno, quienes se retiraron entre lágrimas del cruce con el Canalla con el mismo diagnóstico: un esguince de ligamento colateral medial derecho. Por si fuera poco, la banda defensiva opuesta también quedó diezmada: Gonzalo Montiel jugó contra la Academia rosarina con una sobrecarga y terminó reemplazado por un desgarro en el cuádriceps izquierdo, una complicación que además pone en riesgo su plenitud para la Copa del Mundo.

A qué se debe la ola de lesiones que sufre el plantel de River

Lejos de ser una casualidad, el desgaste responde de forma directa a las exigencias organizativas del certamen local e internacional. La ola de lesiones es producto del apretadísimo calendario de la Banda, que jugó doce partidos en un mes y medio.

La intensidad de la alta competencia y la falta de descanso pasaron una factura sumamente alta en la recta final. Para colmo de males, el esfuerzo no se detiene aquí: la delegación de Núñez aún debe afrontar tres encuentros más antes de la pausa obligatoria de cara a la Copa del Mundo, lo que obligará al remanente del grupo a redoblar esfuerzos para no quedarse con las manos vacías.

Quién reemplazará a Matías Viña en el lateral izquierdo contra Belgrano

El rompecabezas táctico que debe resolver el entrenador de River es uno de los más complejos de su ciclo. Sin Viña disponible para saltar a la cancha y presumiblemente sin el "Huevo" Acuña al cien por ciento —dos futbolistas de jerarquía que se suponía iban a ser mundialistas con sus respectivas selecciones—, la estructura del fondo requiere cirugía mayor.

Ante la falta de especialistas naturales en óptimas condiciones, Coudet deberá reconvertir a un marcador central zurdo para que juegue en la posición de tres. Dentro de las alternativas que ofrece el plantel actual, sus opciones más viables son Facundo González y Lautaro Rivero, dos futbolistas juveniles que ya disputaron encuentros en esa posición específica durante la vigente campaña y que ahora podrían tener la oportunidad más importante de sus carreras en el estadio Mario Alberto Kempes.