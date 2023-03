Quién es Delfina Wagner: la joven de 19 años señalada como la novia de Alfa

Delfina Wagner saltó a la popularidad por sus fuertes mensajes de tono político en su cuenta de Twitter. Eso le valió sumarse a algunos programas de televisión y hasta fue panelista en el canal de noticias Crónica.

image.png

La joven influencer compartió fotos que el sexagenario en Instagram y también comentó algunos tuits sobre ellos con un emoji de corazón.

"Romance confirmado entre Alfa de Gran Hermano y @Delfina Wagner", publicó Ulises Jaitt en Twitter con las fotos que muestran al ex participante del reality con la joven.

"Pasaron todo el finde juntos a los besos a la vista de todos, él tiene 61 y ella 19 años", completó el periodista.

Alfa también subió una imagen conduciendo un auto junto a Delfina como acompañante, dando por confirmada la versión bomba de este fin de semana.

image.png

Gran Hermano 2022: Ariel Ansaldo denunció que Alfa lo amenazó

Hace unos días, Ángel de Brito reveló en LAM que Ariel Ansaldo y Walter Alfa Santiago casi terminan a las piñas en los pasillos de Telefe. El hombre de Tigre le insiste a su ex compañero que no quiere que hable de él.

Este viernes en el programa de América TV, el experto parrillero habló del feroz enfrentamiento. "Hace unos días, yo estaba haciendo un vivo con Thiago, él se me pone atrás y me dice: 'sé que estás hablando todavía de mí'", comentó diciendo.

Ansaldo explicó que trató de calmar a su compañero, pero continuaba indignado. "Le dije: 'dejate de joder'. Y me respondió: 'si seguís así, te voy a hacer una demanda'", detalló.

"Me pongo la camisa, me voy al pis y aparece él de vuelta. Le digo: 'mostrame dónde hablé de vos'. Busca una foto y me dice: 'este es mi abogado'", agregó.

Al finalizar, Ansaldo aclaró que evitó seguir confrontando con su ex compañero. "Discutimos, pero me di media vuelta y me fui. ¿Una demanda? ¡Ya está!", concluyó.