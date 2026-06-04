La noche en que Sanfilippo destrozó a Goycochea, hizo llorar a su esposa y provocó el enojo de Bilardo

La muerte de José Sanfilippo a los 91 años reavivó el recuerdo de una de las figuras más emblemáticas del fútbol argentino. Máximo goleador en la historia de San Lorenzo y exdelantero de Boca Juniors, también construyó una personalidad mediática que lo llevó a protagonizar recordados cruces con figuras como Oscar Ruggeri y Diego Maradona. Sin embargo, el episodio que más permanece en la memoria colectiva fue el que mantuvo con Sergio Goycochea tras el recordado 0-5 con Colombia que sacudió al fútbol argentino en 1993.