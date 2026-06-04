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Muerte de Sanfilippo

La noche en que Sanfilippo destrozó a Goycochea, hizo llorar a su esposa y provocó el enojo de Bilardo

La histórica derrota de la Selección Argentina ante Colombia por 5 a 0 en el Monumental, en 1993, dejó una de las escenas más recordadas de la televisión deportiva.

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La histórica derrota de la Selección Argentina ante Colombia por 5 a 0 en el Monumental

La histórica derrota de la Selección Argentina ante Colombia por 5 a 0 en el Monumental, en 1993, dejó una de las escenas más recordadas de la televisión deportiva.

La muerte de José Sanfilippo a los 91 años reavivó el recuerdo de una de las figuras más emblemáticas del fútbol argentino. Máximo goleador en la historia de San Lorenzo y exdelantero de Boca Juniors, también construyó una personalidad mediática que lo llevó a protagonizar recordados cruces con figuras como Oscar Ruggeri y Diego Maradona. Sin embargo, el episodio que más permanece en la memoria colectiva fue el que mantuvo con Sergio Goycochea tras el recordado 0-5 con Colombia que sacudió al fútbol argentino en 1993.

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Dos días después de la escandalosa goleada en el estadio Monumental, Goycochea fue invitado al programa Tiempo Nuevo, conducido por Bernardo Neustadt, luego de que el equipo de Alfio "Coco" Basile se viera obligado a disputar un repechaje, que finalmente sería ante Australia, para obtener un lugar en el Mundial de Estados Unidos 1994.

La expectativa era enorme. El país futbolero buscaba explicaciones para una caída inesperada y el arquero, uno de los referentes de aquel plantel, aceptó sentarse frente a las cámaras para analizar lo ocurrido.

Durante el programa, Sanfilippo cuestionó duramente a Goycochea por varios de los goles que había recibido la Selección aquella noche.

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"Usted, pibe, recibió en los dos partidos contra Colombia cuatro goles en el mismo lugar. Siempre le amagaron y usted se comió todos los amagues", disparó ante el arquero, que escuchó los cuestionamientos en silencio mientras su esposa, Ana Paula Merlo, lloraba.

Cuando el programa todavía estaba al aire ocurrió algo inesperado. Carlos Bilardo, que seguía la emisión desde su casa, decidió ir al canal para defender públicamente a Goycochea.

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Su llegada sorprendió a los presentes. Apenas tomó la palabra, el ex DT de la Selección Argentina cuestionó que se buscara señalar a un único responsable por la derrota y salió al cruce de Sanfilippo.

"¿Qué le tiene que dar consejos a Goycochea? ¿Quién es?", disparó el exentrenador campeón del mundo en México 1986.

Bilardo incluso le sugirió al arquero que abandonara la mesa para no seguir expuesto a los cuestionamientos. La discusión terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de la televisión deportiva argentina.

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