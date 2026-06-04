La noche en que Sanfilippo destrozó a Goycochea, hizo llorar a su esposa y provocó el enojo de Bilardo

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"Usted, pibe, recibió en los dos partidos contra Colombia cuatro goles en el mismo lugar. Siempre le amagaron y usted se comió todos los amagues", disparó ante el arquero, que escuchó los cuestionamientos en silencio mientras su esposa, Ana Paula Merlo, lloraba.

Cuando el programa todavía estaba al aire ocurrió algo inesperado. Carlos Bilardo, que seguía la emisión desde su casa, decidió ir al canal para defender públicamente a Goycochea.

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Su llegada sorprendió a los presentes. Apenas tomó la palabra, el ex DT de la Selección Argentina cuestionó que se buscara señalar a un único responsable por la derrota y salió al cruce de Sanfilippo.

"¿Qué le tiene que dar consejos a Goycochea? ¿Quién es?", disparó el exentrenador campeón del mundo en México 1986.

Bilardo incluso le sugirió al arquero que abandonara la mesa para no seguir expuesto a los cuestionamientos. La discusión terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de la televisión deportiva argentina.