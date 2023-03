Enorme tensión entre Ariel y Alfa de Gran Hermano 2022: fuerte discusión ¿y golpes?

Embed

En una nota con LAM, Alfa le bajó el tono al enfrentamiento. "No hubo momento tenso. Lo único que yo le dije es que no me gusta que hable de mí alguien que no me conoce", remarcó.

El hombre de Tigre aseguró que Ariel no tiene otro tema para plantear en los medios que los cruces que tuvieron en el reality. "Está vacío. No puede hablar de nada. Por eso, habla de mí", acotó.

Alfa prometió que no volverá a referirse a su ex compañero en las notas. "No me faltó el respeto, ni yo a él. Ya no me interesa hablar más de él. No existe para mí", cerró.

El apagón generó preocupación en los participantes de Gran Hermano 2022: "¡Esto nunca pasó!"

Un apagón masivo afectó a la mitad del país. La falta de energía fue consecuencia de un incendio en línea de alta tensión que une Campana con General Rodríguez.

La casa de Gran Hermano 2022, ubicada en los estudios de Telefe en Martínez, provincia de Buenos Aires, también se vio afectada por este problema. Los cortes de luz se vieron en la trasmisión en vivo de Pluto TV.

Romina, Rodolfo y Camila estaban en el living cuando se produjo un apagón generan en el living. Al instante, la luz regresó, pero los chicos quedaron preocupados.

Ante los problemas técnicos, los productores del reality les pidieron a los chicos que esperen en la habitación. Mientras estaban ahí, otro corte de luz impactó en la casa.

"A la mierd... esto nunca pasó!", exclamó Julieta, preocupada por la situación. Un productor del programa se comunicó con los jugadores para pedirles que no hablen de ese inconveniente al aire.