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Cómo hacer un pan casero redondo, crocante y esponjoso

Una receta sencilla paso a paso para hacer pan casero en casa, con buena corteza, miga aireada y pocos ingredientes.

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Una receta sencilla paso a paso para hacer pan casero en casa

Una receta sencilla paso a paso para hacer pan casero en casa, con buena corteza, miga aireada y pocos ingredientes.

Con 460 gramos de harina común y algunos ingredientes básicos, se puede lograr un pan casero de forma redonda, corteza crocante y miga aireada.

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La receta, difundida a través del canal de cocina de YouTube Fuego Loco, propone un método sencillo en el que el resultado depende principalmente del respeto por los tiempos de fermentación y el horneado.

Ingredientes para pan casero con harina común

  • 460 gr harina común
  • 320 gr agua
  • 5 gr azúcar
  • 20 gr levadura fresca (o 4 gr seca)
  • 10 gr de sal
  • 25 gr aceite de oliva virgen extra

Paso a paso para hacer pan casero en casa

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1. Inicio

En un bol amplio, colocar la harina y realizar un hueco en el centro. Verter el agua que puede estar a temperatura ambiente o apenas tibia, sin superar los 35 grados, y desmenuzar la levadura con las manos.

Un dato vital: si la levadura no se desgrana como plastilina y se vuelve una masa compacta, es señal de que no está fresca y debe desecharse.

Añadir el azúcar y mezclar hasta integrar estos elementos con el agua antes de empezar a incorporar la harina.

2. Integración y amasado del pan casero

Una vez que prácticamente no quede harina suelta, se incorporan la sal y el aceite de oliva.

Se puede comenzar a trabajar con una espátula o directamente con las manos hasta que la masa se despegue de las paredes del recipiente.

Al pasar a la mesada, se inicia un amasado de entre 8 y 10 minutos.

Al principio la masa puede resultar algo pegajosa por su hidratación del 69%, pero no es necesario agregar harina extra en exceso: con el trabajo manual la textura se vuelve lisa y elástica.

3. Primer levado de la masa

Colocar la masa en un bol ligeramente aceitado, cubrir y dejar reposar entre 45 y 50 minutos hasta que duplique su volumen.

4. Formado y segundo levado del pan casero

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Volcar la masa sobre la mesada enharinada y realizar el proceso de desgasificación, presionando suavemente para quitar el aire.

Formar un bollo llevando los bordes hacia el centro para generar tensión en la superficie hasta obtener una forma redonda.

Colocar sobre papel de horno y dejar reposar nuevamente entre 30 y 35 minutos hasta que vuelva a crecer.

5. Horneado del pan casero en olla

La clave del resultado está en el uso de una olla apta para horno (vidrio borosilicato o hierro), que ayuda a generar una cocción más pareja y un mejor desarrollo del pan.

Mientras el pan realiza su segundo levado, precalentar el horno a 220°C con la olla dentro.

Colocar el pan dentro de la olla caliente usando el papel de horno como apoyo. Antes de tapar, realizar un corte o greña en la superficie para favorecer la expansión.

6. Tiempos de cocción del pan casero

Primera etapa: 15 minutos a 220°C con la olla tapada (calor arriba y abajo).

Segunda etapa: retirar la tapa, bajar la temperatura a 200°C y cocinar 20 minutos adicionales.

Si el horno lo permite, en esta fase se recomienda usar solo calor desde abajo para lograr una base firme y una corteza dorada.

Cómo enfriar y conservar el pan casero

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Al retirar del horno, dejar enfriar durante al menos una hora antes de cortarlo.

Este paso permite que la miga se estabilice y el pan alcance su textura final: suave por dentro y crocante por fuera.

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