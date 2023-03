Gran Hermano 2022: Ariel Ansaldo denunció que Alfa lo amenazó

Embed

Ansaldo explicó que trató de calmar a su compañero, pero continuaba indignado. "Le dije: 'dejate de joder'. Y me respondió: 'si seguís así, te voy a hacer una demanda'", detalló.

"Me pongo la camisa, me voy al pis y aparece él de vuelta. Le digo: 'mostrame dónde hablé de vos'. Busca una foto y me dice: 'este es mi abogado'", agregó.

Al finalizar, Ansaldo aclaró que evitó seguir confrontando con su ex compañero. "Discutimos, pero me di media vuelta y me fui. ¿Una demanda? ¡Ya está!", concluyó.

La bochornosa promesa que Gastón Trezeguet tuvo que cumplir por una decisión de Marcos en Gran Hermano 2022

Anoche en el debate de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio tuvo que salvar a una de sus compañeras de la placa de nominados. El salteño tenía que elegir entre Julieta Poggio, Romina Uhrig, Lucila Villar y Camila Lattanzio.

El líder de la semana estaba entre la ex diputada y Disney. Después de una larga deliberación, el muchacho se inclinó por la encargada de la cocina en la casa más famosa del país.

En el piso de Telefe, Gastón Trezeguet se la jugó y apostó que Marcos iban a elegir a Julieta. El ex GH prometió que, si eso no pasaba, él iba a vestirse de payaso en el programa de Georgina Barbarossa.

Dicho y hecho, el integrante del debate apareció en A la Barbarossa vestido de payaso. "Las promesas hay que cumplirlas", sostuvo el panelista y productor de TV. Obviamente, sus compañeros lo gastaron por su look. "Es un payaso fashion", comentó la conductora.