Revelan qué hacía el papá de Tini Stoessel mientras ella atravesaba su peor momento: "La bombardeaba a..."

“O sea que la enloquecía”, remató Martino para describir la forma que habría tenido el productor de ejercer presión para que la artista volviera a salir al ruedo mientras intentaba dejar atrás la depresión.

Que dijo el abogado de la familia Stoessel

Agustín Rodríguez, abogado de los padres de Tini Stoessel, rompió el silencio sobre la polémica que atraviesa a la familia de la cantante.

En diálogo con Intrusos (América TV), el letrado aclaró que no existe ninguna causa judicial y explicó quién está manejando actualmente la situación. "Yo participo como abogado solamente cuando hay una causa y acá no hay ninguna causa. Acá hay un tema familiar que es público y son cuestiones que las está manejando Alejandro y hasta el momento todo lo que se ha pedido lo ha brindado", explicó Rodríguez.

Además, el abogado defendió al empresario y destacó el vínculo que mantiene con él desde hace más de 15 años: "Hace más de 15 años que conozco a Alejandro y a toda la familia y siempre ha velado por los intereses de su hija".

Por último, Rodríguez apuntó contra quienes acusaron al productor de haber perjudicado a su propia hija y aseguró que la situación se terminará aclarando. "Es un tipo absolutamente honesto y en lo personal como amigo de él me da mucha bronca de las cosas que se están diciendo de él en forma afirmativa como que estafó a la hija o le robó a la hija como han dicho algunos comunicadores, cosa que en el corto plazo va a quedar dilusidado y después seguramente como abogado lo voy a asesorar para realizar las acciones correspondientes", continuó firme.