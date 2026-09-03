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Revelan qué hacía el papá de Tini Stoessel mientras ella atravesaba su peor momento: "La bombardeaba a..."

Majo Martino contó detalles de una situación traumática que Tini Stoessel habría vivido con su padre en 2023, cuando atravesaba una fuerte depresión.

3 sept 2026, 20:59
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Majo Martino contó en SQP (América TV) información sobre el conflicto que atraviesa Tini Stoessel con su padre, Alejandro Stoessel, y aseguró que hubo situaciones que habrían afectado especialmente a la cantante durante uno de sus peores momentos personales.

Yanina Latorre contextualizó la guerra desatada en la familia y recordó el difícil momento que atravesó la cantante en 2023, cuando sufrió depresión, ansiedad y ataques de pánico. En ese contexto, la panelista sumó un dato que habría complicado todavía más la situación y que involucraba a Emilia Mernes: según su relato, el mánager avasallaba a su hija en medio de ese delicado momento.

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"En el momento en que ella atravesó un problema de salud mental, el padre le había programado 14 Luna Parks y ella le dijo que no los iba a hacer. Se sentía mal y ese fue el primer límite que le puso", explicó.

Luego, aseguró que desde el entorno de “La Triple T” le aseguraron que Alejandro habría tenido una actitud repudiable: “¿Qué hizo? Me cuentan que, mientras ella estaba recluida, la bombardeaba con imágenes de Emilia Mernes. Y le decía ‘mirá, te copió el vestuario, está ganando terreno, usa el mismo color de vestuario que vos, tiene tu bailarín, tiene tu vestuarista’“.

O sea que la enloquecía, remató Martino para describir la forma que habría tenido el productor de ejercer presión para que la artista volviera a salir al ruedo mientras intentaba dejar atrás la depresión.

Que dijo el abogado de la familia Stoessel

Agustín Rodríguez, abogado de los padres de Tini Stoessel, rompió el silencio sobre la polémica que atraviesa a la familia de la cantante.

En diálogo con Intrusos (América TV), el letrado aclaró que no existe ninguna causa judicial y explicó quién está manejando actualmente la situación. "Yo participo como abogado solamente cuando hay una causa y acá no hay ninguna causa. Acá hay un tema familiar que es público y son cuestiones que las está manejando Alejandro y hasta el momento todo lo que se ha pedido lo ha brindado", explicó Rodríguez.

Además, el abogado defendió al empresario y destacó el vínculo que mantiene con él desde hace más de 15 años: "Hace más de 15 años que conozco a Alejandro y a toda la familia y siempre ha velado por los intereses de su hija".

Por último, Rodríguez apuntó contra quienes acusaron al productor de haber perjudicado a su propia hija y aseguró que la situación se terminará aclarando. "Es un tipo absolutamente honesto y en lo personal como amigo de él me da mucha bronca de las cosas que se están diciendo de él en forma afirmativa como que estafó a la hija o le robó a la hija como han dicho algunos comunicadores, cosa que en el corto plazo va a quedar dilusidado y después seguramente como abogado lo voy a asesorar para realizar las acciones correspondientes", continuó firme.

En pocas palabras

  • Situación de Tini Stoessel: Revelan detalles de una supuesta situación traumática vivida por la cantante con su padre durante una fuerte depresión en 2023.
  • Presunta presión paterna: Se afirma que Alejandro Stoessel bombardeaba a su hija con comparaciones con Emilia Mernes mientras ella intentaba recuperarse.
  • Límites familiares: El incidente habría ocurrido cuando Tini Stoessel se negó a realizar 14 Luna Parks, marcando un primer límite ante la presión de su padre.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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