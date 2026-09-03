Milei anunció sanciones a petroleras que operen en Malvinas y la construcción de una base naval en Ushuaia

El anuncio se produjo en medio de un escenario internacional que el Gobierno considera favorable para el reclamo argentino. Milei destacó que “en el mundo corren vientos favorables a nuestro reclamo” e hizo referencia a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la cuestión Malvinas.

“Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que tienen un socio confiable” y agregó que “sin ellos nada de esto sería posible”. En ese marco, advirtió que el Gobierno desplegará “todas las herramientas de Estado para disuadir los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”.

“La Ley N° 26.659 tiene gran relevancia para sancionar a quienes no reconocen nuestra soberanía y avanzan en la explotación de nuestros recursos. Corresponde, sin embargo, modificarla para mejorar las herramientas que nos otorga actualmente para combatir este avance sobre el territorio argentino", sostuvo Milei.

Y agregó que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, además de modificar la Ley N° 26.659, creará un Consejo de Seguridad Nacional para "definir la política de seguridad nacional y que esta se aplique de forma transversal" que "permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las islas Malvinas", precisó.

Milei advirtió por la explotación de petróleo en Malvinas

“Malvinas es el futuro”, sostuvo el mandatario durante su mensaje, en el que también repasó los antecedentes históricos de la disputa. El presidente afirmó que “en 1833 el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días”.

En ese marco, planteó que “el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”.

También se refirió al proyecto Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas y la británica Rockhopper, que contempla una inversión de U$S 1.800 millones y prevé comenzar la producción de petróleo en 2028, pese al rechazo de la Argentina.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió el mandatario

Y agregó que “eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno” y que “no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”.

El DNU para ampliar la presencia naval en Tierra del Fuego

Milei también anunció un DNU destinado a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades de telecomunicaciones.

Según explicó el presidente, la obra “nos va a convertir en un polo logístico más importante del Atlántico sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.

El llamado a la oposición

Milei también convocó a la dirigencia política y a distintos sectores a respaldar el reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas y pidió que la posición del país sea sostenida de manera conjunta. “Quiero invitar a toda la dirigencia política, económica y social de la Argentina, a sumarse con una misma voz a este reclamo”.

El presidente remarcó además que considera legítimo el reclamo argentino y destacó la importancia estratégica que, según planteó, tienen las islas para el futuro del país. “Porque las islas son nuestras y nos las arrebataron y porque son indispensables para la proyección de la Argentina en las próximas décadas", expresó.

En el cierre de su mensaje, Milei llamó a elegir un camino de fortalecimiento de la soberanía. “Como nación tenemos por delante dos caminos. O nos convertimos en una gran nación capaz de defender de verdad nuestra soberanía, o persistimos en un sendero de deterioro que nos conducirá inevitablemente al sometimiento”, concluyó.