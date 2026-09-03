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RUTA MARÍTIMA

Una ciudad de Chile anunció una nueva ruta marítima comercial con las islas Malvinas

El primer viaje está previsto para noviembre y habrá una delegación comercial de las islas en septiembre. Un ex jefe de la Armada chilena advirtió que la iniciativa podría generar un problema con la Argentina.

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Chile anunció la apertura de una nueva ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. (Foto: archivo).

Chile anunció la apertura de una nueva ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. (Foto: archivo).

Chile anunció la apertura de una nueva ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas, cuyo primer viaje está previsto para noviembre. La iniciativa contempla además una ronda de negocios con proveedores chilenos y generó una advertencia de un ex comandante en jefe de la Armada de Chile sobre un posible conflicto con la Argentina.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó que la Corporación de Desarrollo de las Malvinas cerró un contrato con la naviera chilena Eastern Island para concretar la conexión. Según anunció, el primer viaje se realizará en noviembre.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó que el primer viaje está previsto para noviembre y habrá una delegación comercial de las islas en septiembre. (Foto: Infinita Chile)

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó que el primer viaje está previsto para noviembre y habrá una delegación comercial de las islas en septiembre. (Foto: Infinita Chile)

La apertura de la ruta se conoció este jueves, el mismo día en que el presidente Javier Milei visitó Santiago de Chile y se reunió con su par chileno José Antonio Kast.

Una nueva conexión comercial

La iniciativa tendrá además una primera instancia comercial a fines de septiembre. El 28 y 29 de ese mes llegará a Punta Arenas una delegación de negocios de las Malvinas para participar en una rueda con proveedores chilenos.

La subdirectora de la Corporación de Desarrollo de las Malvinas, Louise Ellis, y el miembro del directorio de la Cámara de Comercio local, Mike Summers, destacaron el “interés” de Chile por retomar la conexión marítima.

La nueva ruta permitirá reducir considerablemente la distancia con el continente. Hasta ahora, la única conexión marítima entre las Malvinas y el continente pasa por Montevideo, a casi 2.000 kilómetros. Desde Punta Arenas, la distancia se reduce a la mitad.

Radonich también señaló que el poder de compra de las islas sería de U$S 20 millones anuales.

La situación frente a las normas del Mercosur

La conexión deberá contemplar además las restricciones establecidas por el Mercosur. Una resolución de 2011 prohíbe que los barcos que llevan la bandera de las Islas Malvinas ingresen a los puertos de los países miembros del bloque.

Por esa razón, las embarcaciones suelen utilizar el estandarte de la marina mercante británica. Frente a esta situación, Radonich descartó que la nueva ruta vaya a generar un conflicto con la resolución del Mercosur y explicó que el barco tendría “otra bandera”.

Hasta ahora, la única conexión marítima entre las Malvinas y el continente pasa por Montevideo, a casi 2.000 kilómetros. (Foto: archivo)

Hasta ahora, la única conexión marítima entre las Malvinas y el continente pasa por Montevideo, a casi 2.000 kilómetros. (Foto: archivo)

La advertencia de un ex jefe de la Armada

El anuncio también generó preocupación por sus posibles consecuencias en la relación con la Argentina. El ex comandante en jefe de la Armada de Chile, Julio Leiva, sostuvo a Tele13 Radio que la nueva conexión puede desencadenar “un problema” con el país.

“La verdad que tiendo a pensar que es la respuesta de la ciudadanía y del alcalde Radonich para solucionar un problema que jamás debió haber existido, y que es permitir el libre comercio entre la ciudad de Punta Arenas con las islas. Finalmente, se actuó en forma proactiva y, obviamente, va a haber problema”, advirtió.

Leiva consideró además que la Cancillería chilena debería haber contemplado la posibilidad de una reacción argentina y contar con una estrategia para resolverla. El ex comandante también sostuvo que la negociación para establecer la nueva ruta difícilmente haya sido desconocida por las autoridades chilenas.

“No creo que estas conversaciones y esto haya sido secreto, porque eso tiene que haber sabido en distintas esferas y por lo tanto, debe haber habido unos avisos correspondientes al respecto”, indicó.

En pocas palabras

  • Chile y Malvinas: Nueva ruta marítima comercial unirá Punta Arenas con las islas a partir de noviembre.
  • Rueda de negocios: Delegación comercial de las Malvinas visitará Punta Arenas a fines de septiembre para reunirse con proveedores chilenos.
  • Advertencia: Ex jefe de la Armada chilena alertó sobre un posible conflicto diplomático con la Argentina por esta iniciativa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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