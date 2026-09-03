Una ciudad de Chile anunció una nueva ruta marítima comercial con las islas Malvinas

La subdirectora de la Corporación de Desarrollo de las Malvinas, Louise Ellis, y el miembro del directorio de la Cámara de Comercio local, Mike Summers, destacaron el “interés” de Chile por retomar la conexión marítima.

La nueva ruta permitirá reducir considerablemente la distancia con el continente. Hasta ahora, la única conexión marítima entre las Malvinas y el continente pasa por Montevideo, a casi 2.000 kilómetros. Desde Punta Arenas, la distancia se reduce a la mitad.

Radonich también señaló que el poder de compra de las islas sería de U$S 20 millones anuales.

La situación frente a las normas del Mercosur

La conexión deberá contemplar además las restricciones establecidas por el Mercosur. Una resolución de 2011 prohíbe que los barcos que llevan la bandera de las Islas Malvinas ingresen a los puertos de los países miembros del bloque.

Por esa razón, las embarcaciones suelen utilizar el estandarte de la marina mercante británica. Frente a esta situación, Radonich descartó que la nueva ruta vaya a generar un conflicto con la resolución del Mercosur y explicó que el barco tendría “otra bandera”.

Hasta ahora, la única conexión marítima entre las Malvinas y el continente pasa por Montevideo, a casi 2.000 kilómetros. (Foto: archivo)

La advertencia de un ex jefe de la Armada

El anuncio también generó preocupación por sus posibles consecuencias en la relación con la Argentina. El ex comandante en jefe de la Armada de Chile, Julio Leiva, sostuvo a Tele13 Radio que la nueva conexión puede desencadenar “un problema” con el país.

“La verdad que tiendo a pensar que es la respuesta de la ciudadanía y del alcalde Radonich para solucionar un problema que jamás debió haber existido, y que es permitir el libre comercio entre la ciudad de Punta Arenas con las islas. Finalmente, se actuó en forma proactiva y, obviamente, va a haber problema”, advirtió.

Leiva consideró además que la Cancillería chilena debería haber contemplado la posibilidad de una reacción argentina y contar con una estrategia para resolverla. El ex comandante también sostuvo que la negociación para establecer la nueva ruta difícilmente haya sido desconocida por las autoridades chilenas.

“No creo que estas conversaciones y esto haya sido secreto, porque eso tiene que haber sabido en distintas esferas y por lo tanto, debe haber habido unos avisos correspondientes al respecto”, indicó.