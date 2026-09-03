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El detalle que delató a un falso policía bonaerense que tenía una condena por amenazas con armas

El sospechoso fue detenido por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Caballito. Circulaba en una camioneta con balizas azules similares a las utilizadas por vehículos policiales.

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El detenido tenía antecedentes por amenazas. (Foto: Policía)

El detenido tenía antecedentes por amenazas. (Foto: Policía)

Un hombre de 48 años que se hacía pasar por efectivo de la Policía Bonaerense fue detenido este jueves por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Caballito. Circulaba en una camioneta con balizas azules similares a las utilizadas por vehículos policiales y, cuando los agentes revisaron el interior, encontraron réplicas de armas, municiones, indumentaria policial, un chaleco antibalas, cuchillos y una placa de la fuerza provincial.

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El acusado, Gabriel Fernando Funes, de 34 años, fue detenido luego de un allanamiento. 

El sospechoso, además, tenía antecedentes por amenazas con armas y había recibido una condena de un año y seis meses de prisión en suspenso. El procedimiento comenzó cuando efectivos porteños observaron una Renault Duster oscura que salía de un lavadero ubicado en la esquina de Nicasio Oroño y Yerbal.

Un detalle llamó inmediatamente su atención: la camioneta circulaba con balizas azules encendidas, similares a las utilizadas por móviles policiales no identificables. Los agentes consultaron el dominio del vehículo en el sistema y comprobaron que no estaba registrado como un auto oficial.

Ante las sospechas, personal de la División Investigaciones Comunales 6 de la Policía de la Ciudad comenzó a seguir la camioneta. El operativo terminó en la intersección de Aranguren y Nicasio Oroño, donde los efectivos interceptaron la Renault Duster e identificaron a su conductor.

El hombre aseguró que pertenecía a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero no pudo presentar documentación que acreditara que efectivamente formara parte de la fuerza. Mientras hablaban con él, los policías observaron sobre el tablero de la camioneta un cartel con la inscripción “Policía” y la empuñadura de un arma. Frente a esa situación decidieron inspeccionar el vehículo.

Qué encontraron dentro de la camioneta del falso policía

La requisa reveló una importante cantidad de elementos vinculados a fuerzas de seguridad y equipamiento táctico. Dentro de la Renault Duster encontraron tres réplicas de armas de fuego de aire comprimido, además de prendas policiales. Entre ellas había una remera negra con la inscripción “Fuerzas Especiales GAD-Instructor”.

También secuestraron un chaleco de protección balística, dos cuchillos, tres tubos de aire comprimido y una placa metálica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El listado continuó con 47 cartuchos de escopeta calibre 12x70, otro cartucho calibre 16 y un cargador metálico de una pistola Bersa 9 milímetros, que se encontraba sin municiones.

Además, los agentes hallaron dos tonfas, una barreta metálica, un casco táctico, un botiquín, un pasamontañas y un posnet. Todos los elementos fueron secuestrados y quedaron incorporados a la investigación.

El antecedente del hombre detenido en Caballito

Cuando verificaron los antecedentes del sospechoso, los investigadores comprobaron que había sido procesado en 2019 por amenazas con armas. Posteriormente, en diciembre de 2021, recibió una condena de un año y seis meses de prisión en suspenso por ese delito.

La sentencia también había establecido una prohibición de acercamiento a la víctima. La nueva causa quedó a cargo del fiscal Federico Gotusso, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Los agentes encontraron réplicas de armas y de credenciales, decenas de municiones, prendas policiales y un chaleco antibalas en el interior del auto. (Foto: Policía)

Los agentes encontraron réplicas de armas y de credenciales, decenas de municiones, prendas policiales y un chaleco antibalas en el interior del auto. (Foto: Policía)

El funcionario judicial ordenó la detención del sospechoso por la presunta comisión de los delitos de usurpación de títulos y honores, tenencia de armas de guerra y averiguación de ilícito. También dispuso el secuestro de la Renault Duster y de todos los elementos encontrados en su interior.

Otro falso policía bonaerense había sido detenido en Junín

El caso tiene como antecedente otro episodio registrado a fines de mayo, cuando Diego Martín Durán, de 45 años, fue detenido en Junín acusado de hacerse pasar por subcomisario de la Policía Bonaerense.

La investigación contra Durán había comenzado después de la denuncia de una mujer de 29 años, quien aseguró haber sido víctima de abuso sexual en la vivienda del sospechoso. La UFI N°4 de Junín, a cargo del fiscal Esteban Pedernera, ordenó un allanamiento en una propiedad ubicada sobre la calle Córdoba al 1000.

Durante el operativo, los policías detuvieron al acusado y secuestraron tres municiones calibre 9 milímetros, un rifle y un par de botas negras pertenecientes a la denunciante. Durán quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal y usurpación de autoridad y funciones públicas.

En pocas palabras

  • Falso policía bonaerense: Fue detenido en Caballito circulando en una camioneta con balizas azules, portando réplicas de armas y vestimenta policial.
  • Antecedentes y condena: El hombre de 48 años poseía una condena previa por amenazas con armas y se hacía pasar por efectivo de la Policía Bonaerense.
  • Hallazgo en la camioneta: Se secuestraron réplicas de armas, municiones, indumentaria policial, un chaleco antibalas y una placa de la fuerza provincial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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