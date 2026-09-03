El Gobierno chileno respaldó el reclamo argentino por la soberanía de Malvinas

En esa línea, el presidente argentino agradeció a Kast por "el tradicional apoyo del gobierno de Chile en la cuestión de las islas Malvinas" y valoró "los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros", contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Otros de los puntos destacados fue la soberanía del Estrecho de Magallanes, tema que en las últimas horas generó tensión del lado chileno. "Ambos Presidentes coincidieron en que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984", señalaron.

Aseguraron que esos instrumentos se encuentran "plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados, y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho".

Además, los mandatarios "constataron el excelente estado de la relación bilateral" y destacaron el "alto nivel de coincidencias existente entre ambos Gobiernos". "Ambos mandatarios reafirmaron que el vínculo entre la Argentina y Chile constituye un espacio prioritario de coordinación en América del Sur y acordaron sostener la frecuencia del diálogo al más alto nivel", resaltaron en el texto.

A su vez, Milei y Kast "subrayaron la complementariedad existente en materia energética y el carácter de la República Argentina como proveedor estable y confiable de gas y petróleo para Chile".

"Resaltaron el dinamismo del intercambio comercial bilateral, la fluidez con que se desarrolla y los avances recientes en materia de acceso a mercados. Coincidieron en que la integración se verifica en la facilidad con la que circulan las personas, los bienes y las inversiones a través de la frontera común, y en la necesidad de continuar modernizando y agilizando el funcionamiento de los pasos fronterizos", afirmaron.