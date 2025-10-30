Se confirmó la fecha del Superclásico: cuándo juegan Boca y River en la Bombonera

Sin embargo, el panorama en la Zona A del Torneo Clausura no es tan cómodo. El equipo azul y oro se ubica tercero con 20 puntos, y todavía puede ser alcanzado por la mayoría de los equipos de la zona, excepto Aldosivi, que está último con 9 unidades. Por eso, el Superclásico aparece como un punto de inflexión en el camino a los octavos de final, instancia que el club de la Ribera no puede darse el lujo de perder.

Claudio Úbeda, el entrenador xeneize, que viene encontrando regularidad en el rendimiento de su equipo, sabe que el duelo ante River puede marcar el rumbo del cierre de temporada. En un calendario ajustado y con pocas chances de error, el resultado del 9 de noviembre tendrá repercusión directa en la moral y en el futuro del grupo.

Cómo llega River al Superclásico

Del otro lado, River atraviesa un presente irregular. Después de un arranque sólido en el año, el conjunto de Núñez acumuló una serie de golpes duros que condicionaron su ánimo y sus objetivos: una racha de derrotas consecutivas, la eliminación ante Palmeiras en la Copa Libertadores y la reciente caída por penales frente a Independiente Rivadavia en la semifinal de la Copa Argentina.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo necesita reencontrarse con su mejor versión y sabe que un triunfo en la Bombonera puede funcionar como impulso anímico y deportivo. Actualmente, se encuentra un punto por debajo de Boca en la tabla anual, lo que le permitiría ingresar a la Libertadores, pero desde la fase previa, instancia en la que el Xeneize fue eliminado a comienzos de año frente a Alianza Lima.

Por eso, además del honor, River se juega mucho en el Superclásico: la posibilidad de evitar el repechaje y asegurar su boleto directo a la Copa, además de consolidar la idea futbolística para el tramo final del torneo.

Qué antecedentes recientes tienen Boca y River en la Bombonera

La historia reciente marca una tendencia clara: River ganó los últimos dos Superclásicos jugados en la Bombonera. En 2023 se impuso 2-0 con goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz, mientras que en 2024 volvió a festejar por 1-0 gracias a un tanto de Manuel Lanzini.

Además, este año también se quedó con el clásico disputado en el Monumental, al ganar 2-1 con goles de Sebastián Driussi y Franco Mastantuono; Miguel Merentiel había marcado el empate parcial para Boca.

Estos antecedentes no hacen más que agregarle presión al equipo local, que buscará cortar la racha negativa y volver a imponerse ante su eterno rival en casa. Para River, en cambio, la estadística es un estímulo: ganar nuevamente en territorio xeneize significaría estirar su dominio reciente y reafirmar la superioridad en los cruces directos.

Qué se puede esperar del Superclásico del 9 de noviembre

Aunque todavía resta una fecha antes del partido, todo indica que el Superclásico se jugará con los dos equipos en plena disputa por la clasificación. Boca intentará sostener su levantada futbolística, apoyado en la solidez que encontró en el mediocampo y en la jerarquía de sus figuras, mientras que River buscará dejar atrás la irregularidad que lo persigue desde hace semanas.

Será un duelo de estilos, pero también de emociones e historia, en un contexto donde cada detalle puede ser decisivo. La Bombonera volverá a ser el epicentro del fútbol argentino, con un clima cargado de expectativa y la mirada puesta no solo en el resultado, sino también en las consecuencias que pueda tener en el futuro inmediato de ambos clubes.

Cronograma completo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)

19.15 Talleres – Platense (Zona B)

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)

21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal)

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)

19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)