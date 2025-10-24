Por qué Boca se beneficiaría si River llega a la final de la Copa Argentina 2025

Qué otras vías tiene Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Si Boca no logra beneficiarse por la tabla anual ni por los cupos liberados en la Copa Argentina, la única alternativa directa es ganar el Clausura 2025. Hasta ahora, el equipo dirigido por Hugo Ibarra debe enfocarse en sumar puntos en la liga para no depender de resultados externos y mantener vivas sus chances de disputar el torneo más importante a nivel clubes de Sudamérica.

Es importante recordar que el Xeneize quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder ante Atlético Tucumán, por lo que la clasificación por título en el certamen federal ya no está disponible. Esto hace que cada punto en la tabla anual y en el Clausura sea crucial para cumplir con su gran objetivo de 2025.

El escenario ideal para Boca en 2025

Para Boca, lo más favorable sería una combinación de factores: que River acceda a la final de la Copa Argentina y que Argentinos Juniors se consagre campeón. En ese caso, el Xeneize podría asegurarse un lugar en la Libertadores sin depender exclusivamente de su desempeño en el Clausura.

Mientras tanto, la dirigencia, jugadores y cuerpo técnico de Boca deberán estar atentos a los resultados de sus rivales, planificar sus próximos partidos y buscar maximizar los puntos en la liga para no dejar nada al azar. La lucha por la Copa Libertadores 2026 sigue siendo uno de los principales objetivos estratégicos del club de La Ribera.