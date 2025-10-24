En vivo Radio La Red
Boca
River
Por qué Boca se beneficiaría si River llega a la final de la Copa Argentina 2025

La clasificación de River a la final de la Copa Argentina podría favorecer indirectamente a Boca, que lucha por asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2026. La situación depende de los cupos que libere la tabla anual y de los resultados de Argentinos Juniors.

Comenzaron las semifinales de la Copa Argentina y Argentinos Juniors ya aseguró su lugar en la final tras vencer a Belgrano por 2-1 en Rosario. La segunda semifinal enfrentará a River e Independiente Rivadavia este viernes en Córdoba, a partir de las 22:10. Curiosamente, un triunfo del Millonario podría ser beneficioso para su clásico rival: Boca.

El gran objetivo del Xeneize en lo que resta de 2025 es clasificarse a la Copa Libertadores 2026. En caso de que River avance a la final de la Copa Argentina, se liberaría un cupo en la tabla anual junto a Argentinos Juniors, lo que podría facilitarle el camino a Boca para asegurar su participación en el torneo continental.

Cómo se libera un cupo en la tabla y qué significa para Boca

En la tabla anual de la Liga Profesional, los cupos para la Libertadores se asignan a los equipos mejor posicionados. Si River o Argentinos ocupan uno de los lugares que ya otorgan clasificación por tabla y llegan a la final, se genera un “efecto cascada”: el cupo extra quedaría disponible para el siguiente equipo mejor ubicado, en este caso, Boca.

Actualmente, Boca se encuentra quinto en la tabla anual, a falta de su partido pendiente contra Barracas. En este escenario, el club tendría asegurada su participación en la Copa Sudamericana si la fase regular del Clausura finalizase hoy. Sin embargo, si se libera un cupo extra por el avance de River o el triunfo de Argentinos en la Copa Argentina, Boca dependería de sí mismo para ingresar a la Libertadores 2026.

Qué otras vías tiene Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Si Boca no logra beneficiarse por la tabla anual ni por los cupos liberados en la Copa Argentina, la única alternativa directa es ganar el Clausura 2025. Hasta ahora, el equipo dirigido por Hugo Ibarra debe enfocarse en sumar puntos en la liga para no depender de resultados externos y mantener vivas sus chances de disputar el torneo más importante a nivel clubes de Sudamérica.

Es importante recordar que el Xeneize quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder ante Atlético Tucumán, por lo que la clasificación por título en el certamen federal ya no está disponible. Esto hace que cada punto en la tabla anual y en el Clausura sea crucial para cumplir con su gran objetivo de 2025.

El escenario ideal para Boca en 2025

Para Boca, lo más favorable sería una combinación de factores: que River acceda a la final de la Copa Argentina y que Argentinos Juniors se consagre campeón. En ese caso, el Xeneize podría asegurarse un lugar en la Libertadores sin depender exclusivamente de su desempeño en el Clausura.

Mientras tanto, la dirigencia, jugadores y cuerpo técnico de Boca deberán estar atentos a los resultados de sus rivales, planificar sus próximos partidos y buscar maximizar los puntos en la liga para no dejar nada al azar. La lucha por la Copa Libertadores 2026 sigue siendo uno de los principales objetivos estratégicos del club de La Ribera.

