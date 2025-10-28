Juan Román Riquelme invitó a una actriz a ver a Boca y le mandó camisetas: cuál fue la reacción de ella

Aseguran que Juan Román Riquelme invitó a una famosa actriz a presenciar un partido de Boca Juniors en la cancha y terminó cumpliendo, con la ayuda clave de un conductor.
Juan Román Riquelme grabó un video para invitar a una conocida actriz a ver a Boca Juniors y le envió dos camistas firmadas, con la ayuda principal de un conductor.
La historia comenzó a mediados de octubre cuando la actriz Marina Bellatii fue invitada al streaming Nadie Dice Nada de Luzu TV y allí el conductor Nico Occhiato la sorprendió al aire con un video muy especial.
Se trataba de la palabra del presidente de Boca hablándole especialmente a la actriz con dos camisetas firmadas sobre la mesa con el número 10 y el nombre Román, e invitándola a ver un partido del conjunto Xeneize.
“Hola Marina. Mi nombre es Juan Román Riquelme, soy de Don Torcuato, igual que vos. Me da mucha felicidad que seas del barrio, que seas hincha de Boca. Acá te voy a mandar las camisetas de Boca, firmada, para que la cuides. Espero poder darte un abrazo. Besos para vos y toda la familia”, le dijo el ex futbolista a la actriz.
Marina Bellati, emocionada, compartió el video con la palabra de Riquelme en su cuenta de Instagram: "Es para mí pero lo dejo acá para que sea de todxs", indicó en el posteo.
Y finalmente el ex futbolista cumplió con su palabra ya que la actriz pudo presenciar la victoria de Boca Juniors por 3 a 1 frente a Barracas Central como visitante acompañada de una amiga en el estadio del Guapo el lunes por la tarde.
"De visitante y de local me vas a encontrar", mostró el lunes desde las redes la actriz algunas imágenes desde la platea del estadio Claudio Chiqui Tapia observando el partido del club de sus amores.
En las redes sociales comenzaron a circular algunos rumores de presunto romance entre el presidente de Boca y la actriz pero fue ella misma quien salió a aclarar cómo llegó la invitación a ver el partido.
"Amigos, no me invitó Román me invitó la gente de Barracas. Partidazo! Aguante Boca", expresó emocionada Marina Bellati desde su cuenta en X.
Marina Bellati tiene 45 años y es una actriz argentina de cine y televisión. También es locutora, egresada de ISER e interpretó a Mecha Mechado en la serie Viudas Negras que se estrenó este año.
Boca perdía 1-0 frente a Barracas Central en el primer tiempo, pero con goles Milton Giménez en dos oportunidades y luego Miguel Merentiel le dieron la victoria por 3 a 1, que vuelve a meter al equipo que dirige Claudio Ubeda en zona de Copa Libertadores por la tabla anual y dentro de los Playoffs de la Liga. El gol del Guapo lo había convertido Rodrigo Insúa e Iván Tapia fue expulsado en los primeros minutos del partido.