Juan Román Riquelme invitó a una actriz a ver a Boca y le mandó camisetas: cuál fue la reacción de ella

Embed

Marina Bellati, emocionada, compartió el video con la palabra de Riquelme en su cuenta de Instagram: "Es para mí pero lo dejo acá para que sea de todxs", indicó en el posteo.

Y finalmente el ex futbolista cumplió con su palabra ya que la actriz pudo presenciar la victoria de Boca Juniors por 3 a 1 frente a Barracas Central como visitante acompañada de una amiga en el estadio del Guapo el lunes por la tarde.

"De visitante y de local me vas a encontrar", mostró el lunes desde las redes la actriz algunas imágenes desde la platea del estadio Claudio Chiqui Tapia observando el partido del club de sus amores.

En las redes sociales comenzaron a circular algunos rumores de presunto romance entre el presidente de Boca y la actriz pero fue ella misma quien salió a aclarar cómo llegó la invitación a ver el partido.

"Amigos, no me invitó Román me invitó la gente de Barracas. Partidazo! Aguante Boca", expresó emocionada Marina Bellati desde su cuenta en X.

Marina Bellati tiene 45 años y es una actriz argentina de cine y televisión. También es locutora, egresada de ISER e interpretó a Mecha Mechado en la serie Viudas Negras que se estrenó este año.

marina bellati viendo partido boca contra barracas

marina bellati viendo partido boca contra barracas 2

marina bellati aclaracion invitacion partido boca

Boca dio vuelta el partido y vuelve a meterse en zona de Libertadores

Boca perdía 1-0 frente a Barracas Central en el primer tiempo, pero con goles Milton Giménez en dos oportunidades y luego Miguel Merentiel le dieron la victoria por 3 a 1, que vuelve a meter al equipo que dirige Claudio Ubeda en zona de Copa Libertadores por la tabla anual y dentro de los Playoffs de la Liga. El gol del Guapo lo había convertido Rodrigo Insúa e Iván Tapia fue expulsado en los primeros minutos del partido.