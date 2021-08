Adrián Navarro sufrió un grave accidente en España

Adrián se encuentra dirigiendo teatro y haciendo su unipersonal “Bengala” que dirige Maravilla Martínez. Este año rodó la película "La leyenda del cóndor ciego" y ahora espera por su próximo filme "12 Apóstoles".

Sus últimas participaciones en la televisión de nuestro país las hizo en la tira "Campanas en la noche", de Telefe, y en el unitario "El marginal", en 2019.

El trauma de Rocío Quiroz tras el duro accidente automovilístico

Rocío Quiroz habló después del fuerte accidente automovilístico que sufrió junto a su esposo, Eduardo Etchepare, y su pequeña beba, Alma.

La cantante, desde su casa, relató el pánico que sufrió y su preocupación por su esposo, que todavía sufre las consecuencias.

Sobre el accidente, que se produjo en la Ruta 2 cuando iban desde su hogar en Chascomús a Buenos Aires, Rocío señaló que "fue muy terrible porque quedé tirada en el piso, escuchaba a mi hija llorar, Edu que estaba super dolorido y no sabía qué hacer. Quedamos en el piso esperando la ambulancia".

“En ese momento, uno piensa de todo. En unos segundos que te pasa toda la vida por delante... fue muy muy terrible”, insistió la cantante en el programa de Ángel de Brito.

“Tuve muchos golpes pero ninguno de gravedad", destacó y luego contó sobre su hija: "Gracias a Dios, no se hizo nada. Iba en su huevito y no le pasó nada de nada". "Edu está en reposo, lo tuvieron que operar en la rodilla y el brazo. También tiene golpes en la cara y sigue con estudios", dijo sobre su marido.

El accidente se produjo el 21 de julio a la altura del kilómetro 71 de la ruta que va de Buenos Aires a Mar del Plata, cerca del límite entre La Plata y Brandsen. "Pensé que nos moríamos... la verdad es que todavía siento miedo cuando me subo al auto. Tengo terror”.

“Este fue un golpe más, muy duro, pero vamos a seguir adelante, en la lucha. Hoy estamos, mañana no. Hay que disfrutar con la familia porque la vida siempre te va a poner piedras en el camino", aseguró.

“A veces la vida te pone pruebas en el camino y hay que superarlas. Hoy me siento segura y fuerte de mi carrera y mi familia”, cerró Rocío.