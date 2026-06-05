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¿Casualidad?

La picardía de las cámaras de Gran Hermano con Andrea del Boca tras un polémico grito

Andrea del Boca quedó señalada por las cámaras de Gran Hermano luego de un grito al cielo de Nenu López. La secuencia duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que las redes sociales estallaran con todo tipo de interpretaciones.

5 jun 2026, 17:45
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La picardía de las cámaras de Gran Hermano con Andrea del Boca tras un polémico grito
La picardía de las cámaras de Gran Hermano con Andrea del Boca tras un polémico grito

La picardía de las cámaras de Gran Hermano con Andrea del Boca tras un polémico grito

La cámara de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral y que muchos espectadores interpretaron como un gesto llamativo hacia Andrea del Boca. Aunque no está claro si se trató de una simple coincidencia o de una decisión de realización, la secuencia no pasó inadvertida para los fanáticos del reality.

Todo ocurrió mientras Nenu elevaba el tono de una discusión dentro de la casa y repetía a los gritos: "¡Chorra, chorra, chorra!". En un primer momento, el recorte que comenzó a circular generó confusión entre los usuarios, ya que justo en ese instante las cámaras enfocaron de manera directa a la actriz.

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Sin embargo, otro video que también se viralizó mostró el contexto completo de la situación y dejó en evidencia que el exabrupto estaba dirigido a Luana, con quien la bailarina mantenía un fuerte cruce verbal. Aun así, el foco de cámara sobre Andrea fue suficiente para alimentar el debate en redes, donde muchos usuarios se preguntaron si se trató de una casualidad de la transmisión o de un guiño deliberado de la producción.

Pese a haber sido absuelta en la causa vinculada a Mamá Corazón, Del Boca nunca logró desprenderse por completo de aquella polémica que durante años ocupó titulares. Con el paso del tiempo, la Justicia resolvió su situación procesal, pero el tema continúa reapareciendo una y otra vez, especialmente en redes sociales. Sin embargo, para muchos de sus detractores, la causa sigue siendo un argumento recurrente para lanzar críticas o ironías.

"Ya denle un aumento al camarógrafo, se pasó jajajajaja", escribió un internauta. Otro sumó: "¡El camarógrafo es siniestro! Solo por eso ya merecen el Martín Fierro al mejor reality". Mientras tanto, otro usuario resumió la secuencia con una frase que se volvió viral: "Jajaj, cine. Gritan 'chorra, chorra, chorra' y la enfocan".

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Por qué Andrea del Boca fue investigada en la causa Mamá Corazón

La causa judicial por Mamá Corazón comenzó a tomar relevancia pública entre 2016 y 2017, cuando se investigó la financiación estatal de la miniserie protagonizada por Andrea del Boca. El foco estuvo puesto en un convenio firmado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mediante el cual se habrían destinado alrededor de 36 millones de pesos para la realización de la ficción.

En 2017, el juez Sebastián Ramos procesó a Andrea del Boca por presunta defraudación contra la administración pública, en una causa que también involucró al exministro de Planificación Julio De Vido y a otros exfuncionarios. La investigación se extendió durante varios años, con peritajes, declaraciones y revisiones de los contratos vinculados a la producción.

Finalmente, en 2023, la Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento de Andrea del Boca al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener una responsabilidad penal de la actriz en las irregularidades investigadas. De esa manera, su situación judicial quedó resuelta, aunque el caso sigue siendo mencionado con frecuencia cada vez que su nombre vuelve a cobrar notoriedad pública.

Andrea del Boca GH (1)

     

 

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