La picardía de las cámaras de Gran Hermano con Andrea del Boca tras un polémico grito

"Ya denle un aumento al camarógrafo, se pasó jajajajaja", escribió un internauta. Otro sumó: "¡El camarógrafo es siniestro! Solo por eso ya merecen el Martín Fierro al mejor reality". Mientras tanto, otro usuario resumió la secuencia con una frase que se volvió viral: "Jajaj, cine. Gritan 'chorra, chorra, chorra' y la enfocan".

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Por qué Andrea del Boca fue investigada en la causa Mamá Corazón

La causa judicial por Mamá Corazón comenzó a tomar relevancia pública entre 2016 y 2017, cuando se investigó la financiación estatal de la miniserie protagonizada por Andrea del Boca. El foco estuvo puesto en un convenio firmado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mediante el cual se habrían destinado alrededor de 36 millones de pesos para la realización de la ficción.

En 2017, el juez Sebastián Ramos procesó a Andrea del Boca por presunta defraudación contra la administración pública, en una causa que también involucró al exministro de Planificación Julio De Vido y a otros exfuncionarios. La investigación se extendió durante varios años, con peritajes, declaraciones y revisiones de los contratos vinculados a la producción.

Finalmente, en 2023, la Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento de Andrea del Boca al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener una responsabilidad penal de la actriz en las irregularidades investigadas. De esa manera, su situación judicial quedó resuelta, aunque el caso sigue siendo mencionado con frecuencia cada vez que su nombre vuelve a cobrar notoriedad pública.