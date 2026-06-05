Cristina Kirchner despidió al Indio Solari en redes: "Vivir solo cuesta vida"

En enero de 2024, durante una extensa entrevista concedida al periodista Julio Leiva, Solari consideró que no había “nadie con mayor capacidad que Cristina Kirchner para diseñar un modelo” de país.

Aquella definición se sumó a otras manifestaciones de respaldo que había realizado anteriormente, en especial durante el proceso judicial por la causa Vialidad.

El respaldo del Indio durante el juicio por la causa Vialidad

Uno de los gestos más recordados ocurrió en 2022, cuando el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la entonces vicepresidenta.

En ese contexto, Solari publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a Cristina Kirchner. "Usted tiene la fortaleza necesaria, aunque no se merezca tener que pasar por esta locura legal", escribió el músico.

Además, cuestionó duramente el accionar judicial y denunció lo que consideraba actos discriminatorios e injustos contra la dirigente política. Aquellas palabras fueron ampliamente difundidas y consolidaron la identificación pública del artista con la figura de la expresidenta.

Las visitas a Parque Leloir y una advertencia que quedó marcada

Más allá de las coincidencias políticas, la relación entre ambos trascendió lo público. Cristina Kirchner visitó en varias oportunidades al músico en su casa de Parque Leloir, donde el artista pasó gran parte de sus últimos años.

Uno de los encuentros más recordados fue revelado por Máximo Kirchner en septiembre de 2025, cuando compartió una fotografía junto a su madre, el Indio Solari y Virginia Mones Ruiz, la mujer del músico.

En aquella publicación, el diputado nacional recordó una conversación mantenida con el cantante después del ataque con piedras que había sufrido Cristina Kirchner en marzo de 2022.

Según relató, el músico había advertido con preocupación sobre los riesgos que enfrentaba la entonces vicepresidenta. "Tienen que cuidarla. Van a intentar hacerle algo, eso es obvio. Está muy expuesta", recordó Máximo que le había dicho el artista.

Máximo Kirchner acompañó a la familia tras la muerte del artista

La conexión entre ambas familias quedó nuevamente reflejada este viernes. Apenas se conoció la noticia del fallecimiento del Indio Solari, Máximo Kirchner se trasladó hasta la vivienda de Parque Leloir para acompañar a los familiares y amigos más cercanos del músico.

El dirigente de La Cámpora también recordó que la noche del atentado contra su madre se encontraba cenando junto al artista en esa misma casa, una coincidencia que ambos evocaron en distintas oportunidades.