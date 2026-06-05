La emotiva carta de Fito Páez tras la muerte del Indio Solari y la anécdota íntima que compartió para recordarlo

En su mensaje, recordó además un encuentro personal con el Indio en los camarines de Cemento, hacia fines de 1988: “Allí él me aleccionó como un hermano mayor sobre una canción que él consideraba que yo había maltratado públicamente y tuvo precisión cartesiana aquella observación de orden amoroso”. “Recuerdo esta escena como la irrupción de un desconocido revelándome suavemente una dura verdad de mi vida. Me instaba a una definitiva reparación de aquella pieza en la que venía a ofrecer mi corazón”, describió.

Y cerró con un reconocimiento a su magnetismo: “Sí que era un ser magnético y de un profundo carisma. Se fue uno de nuestro bando: la convulsionada, salvaje y siempre exótica e imprevisible cultura rock”.

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Cómo despidió Dalma Maradona al Indio Solari

La muerte del Indio Solari este viernes 5 de junio volvió a poner en primer plano la huella que dejó en la música y en la cultura popular argentina. Entre los homenajes que se multiplicaron en las redes sociales, uno de los más significativos fue el de Dalma Maradona, quien recordó el respeto mutuo que siempre existió entre el músico y su padre, Diego Maradona.

La actriz eligió primero compartir una imagen intervenida en la que el Indio aparece como una figura casi celestial. Junto a esa postal escribió un mensaje que conmovió a los seguidores y que aludía directamente a su papá: “Que en paz descanses Indio. Mandale saludos y decile que lo extraño”. La publicación se convirtió en uno de los gestos más comentados de la jornada.

Más tarde, Dalma volvió a expresarse en sus redes con un texto más extenso, en el que buscó marcar distancia y al mismo tiempo agradecer: “Y a todos los medios que me llaman para hablar del Indio, me parece que no corresponde porque yo no lo conocí y porque no tengo más que agradecerle sus canciones”. Luego agregó: “Me hubiera encantado hablar de la relación de mi papá, pero dicho por el Indio. Lamentablemente nunca se dio. Una pena”.

El mensaje final fue un reconocimiento al cariño público que ambos se profesaron: “¡Me quedo con que siempre se expresaron públicamente el cariño el uno por el otro! ¡Odio cuando cualquiera sale a hablar de mi papá como si conociera, así que yo por respeto no voy a hacerlo! ¡Espero sepan entender! ¡Solo abrazo a su familia, seres queridos y a todos los ricoteros!”.

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