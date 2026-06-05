"Misa ricotera" en Plaza de Mayo: incidentes entre fanáticos y la Policía

En medio del operativo de seguridad desplegado en la zona, se produjeron momentos de tensión entre efectivos policiales y algunos de los asistentes.

Los incidentes

Según se informó, la Policía intentó requisar las mochilas de algunos manifestantes, lo que produjo empujones entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Ante la resistencia de algunos manifestantes, los efectivos utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos.

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Los incidentes ocurrieron cuando todavía no se había reunido una gran cantidad de seguidores, por lo que la situación generó preocupación entre quienes continuaban llegando al lugar para participar del homenaje.

La convocatoria a la "misa ricotera"

La concentración fue convocada de manera espontánea por fanáticos del músico tras conocerse su muerte. Bajo la consigna de realizar una "misa ricotera", los seguidores buscarán recrear el clima de los históricos recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con canciones, banderas y cánticos.

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Mientras tanto, el operativo de seguridad continúa en los alrededores de Plaza de Mayo a la espera de una mayor concurrencia de personas durante las próximas horas.