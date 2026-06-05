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"Misa ricotera" en Plaza de Mayo: incidentes entre fanáticos y la Policía

Seguidores del histórico referente del rock nacional se acercan al centro porteño para participar de una "misa ricotera" convocada a través de redes sociales tras conocerse su muerte.

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 la Policía intentó despejar un sector de la calle y empujó a un grupo de personas para que regresaran a la plaza. (Foto: captura de pantalla)

 la Policía intentó despejar un sector de la calle y empujó a un grupo de personas para que regresaran a la plaza. (Foto: captura de pantalla)

Los primeros seguidores de Carlos "Indio" Solari comenzaron a concentrarse este viernes en Plaza de Mayo para participar del homenaje espontáneo organizado luego de conocerse la muerte del músico a los 77 años. Al mismo tiempo, se registraron incidentes con la Policía de la Ciudad mientras llegaban los primeros fanáticos para participar de la despedida convocada en homenaje al histórico referente del rock nacional.

Leé también La última aparición pública del Indio Solari: el conmovedor mensaje que dejó antes de morir
La foto que subió el Indio Solari. (Foto: redes sociales)

Aunque la convocatoria difundida a través de redes sociales está prevista para las 18, cerca de las 16.30 las primer personas comenzaron a llegar con banderas, remeras y símbolos vinculados al universo ricotero.

Indio Solari

En medio del operativo de seguridad desplegado en la zona, se produjeron momentos de tensión entre efectivos policiales y algunos de los asistentes.

Los incidentes

Según se informó, la Policía intentó requisar las mochilas de algunos manifestantes, lo que produjo empujones entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Ante la resistencia de algunos manifestantes, los efectivos utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos.

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Los incidentes ocurrieron cuando todavía no se había reunido una gran cantidad de seguidores, por lo que la situación generó preocupación entre quienes continuaban llegando al lugar para participar del homenaje.

La convocatoria a la "misa ricotera"

La concentración fue convocada de manera espontánea por fanáticos del músico tras conocerse su muerte. Bajo la consigna de realizar una "misa ricotera", los seguidores buscarán recrear el clima de los históricos recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con canciones, banderas y cánticos.

convocatoria indio solari

Mientras tanto, el operativo de seguridad continúa en los alrededores de Plaza de Mayo a la espera de una mayor concurrencia de personas durante las próximas horas.

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