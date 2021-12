Barbie Vélez confesó lo que tuvo que hacer tras enamorarse de Lucas Rodríguez

“La famosa familia ensamblada no ocurría en este caso. No nos íbamos de vacaciones, no nos juntábamos, nada de nada, solo nos veíamos para el cumpleaños de Thiago, pero para mí era el hijo de la pareja de mi mamá, estaba todo muy dividido, cuando Fabián vivía yo no tenía relación con Lucas”, reveló Barbie Vélez en PH, Telefe.

“Me cruzo con Camilia, hermana de Lucas, y empezamos a salir y nos hicimos amigas, y por medio de ella lo conozco a él, lo empecé a frecuentar y así surgió todo”, recordó la hija de Nazarena.

“Lo que hicimos cuando nos enamoramos fue hablar con el psicólogo de Thiago, fuimos muy prolijos, Thiago es la persona más importante de mi vida, jamás haría algo que le hiciera daño”, indicó.

“Nosotros podíamos estar juntos porque no se comparte la sangre. A mí me parece más fuerte el hecho de la convivencia y la relación que tenés que, en nuestro caso, fue nula. Por eso se pudo dar esto que pasó”, agregó Barbie.

image.png

Nazarena Vélez se enojó por las versiones sobre la salud de su hija Barbie

Nazarena Vélez mostró su enojo por las publicaciones que daban cuenta de un grave problema de salud de su hija Barbie Vélez.

“Cómo le gusta exagerar, Dios mío. Hacen un mundo de un resfrío. Señores, no se juega con la salud. Eviten los títulos sensacionalistas y horribles. Hay una familia que lee esto y se asusta”, pidió Nazarena al respecto.

Lo que sucedió fue que Barbie Vélez estuvo unos cuantos días con problemas en su garganta que no la dejaban hablar y por eso decidió dejar de publicar en Instagram preocupando a sus seguidores.

Cuando regresó a la red aclaró lo que le sucedía y generó distintas versiones. La actriz se casó en septiembre con Lucas Rodríguez y tras el “Sí” volaron a México a pasar su luna de miel.

Al volver, la hija de Nazarena Vélez se dedicó a su perfil de influencer donde muestra ropa, hace promociones, da consejos y hasta sortea distintas cosas.