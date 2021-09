Cabito: los médicos le quisieron cortar la pierna

cabito internado.jpg Cabito Massa Alcántara estuvo 2 meses internado en el Hospital de Clínicas por un severo cuadro de anemia y diabetes, que casi le cuesta una de sus piernas.

Claro que al momento de hacer una evaluación de cómo y por qué llegó a ese estado tan delicado, el ex integrante de Basta de todo reconoció “El hecho de haber sido hiper obeso por tanto tiempo y ahora estar tan flaco y tan desnutrido... En su momento ya era diabético y lo que dañó la diabetes ya lo dañó". Al tiempo que, consciente hoy de su salud aseguró que "Es un cuidado constante el que yo requiero, y estoy viendo a 50 mil médicos, ocupándome de lo que no me había ocupado durante tanto tiempo”.

A la hora de hacer un balance de todo lo vivido, Cabito disparó sincero “Pensé que no zafaba. Veía la cara de preocupación de mi entorno, de los médicos. Mi estado anímico no avanzaba, pero el hecho de no fumar y no tomar alcohol ayudó para que dentro del panorama que yo tenía, haya podido salir adelante”.

Cabito habló de las secuelas que le dejó la internación

En cuanto a las secuelas que le quedaron, contó que gracias a Dios “Mi pierna está totalmente fuera de peligro, ya cicatrizó todo. Tengo dos clavos en un dedo que se podrían retirar de acá a 15 días, por lo que me van a ver con muleta. 12 médicos me dijeron que me tenían que cortar la pierna y en ese momento, me quise morir”.

cabito de alta.jpg Cabito junto a Sol, su sobrina, en la primera postal que compartió la hija de su hermana tras recibir el alta y volver a disfrutar del aire libre.

“Hay distintas opiniones entre los médicos... algunos creen y otros no creen, pero vos tenés que creer en vos mismo. Ahora dicen que mi pie es un milagro pero cada uno tiene que ir detrás de su milagro. Creé en la ciencia, creé en lo espiritual, pero tenés que creer en algo. La esperanza y el amor son un gran motor”, completó.