Carmen Barbieri cambió a Ariel Diwan y Fede Bal por Alejandro Cupitó

Y hubo una que le gustó en todo sentido. Se trata 'Dos locos sueltos en San Pedro'. Carmen Barbieri será la invitada especial a ocho noches especiales en una plaza teatral que crece en el país. En este caso, a pocas horas de su hogar, desde el próximo 8 de enero participará en 'Dos locos sueltos en San Pedro', junto a Alejandro Cupitó, los sábados a las 21:30 en el Centro Cultural.

Carmen Barbieri y Alejandro Cupitó firma contrato.jpeg Carmen Barbieri aceptó formar parte de "Dos locos sueltos en San Pedro" durante el mes de enero en esa localidad bonaerense, junto a Alejandro Cupitó, bajo la producción de CV Producciones.

La localidad bonaerense en la que Alejandro ha recalado como productor (junto a Facundo Venencio y CV Producciones) y actor desde el verano pasado, recibirá "a la número uno de Argentina, lejos", como él la define, para acompañarlo algunas noches en un show cómico musical “en el que compartiremos y hacemos participar a los espectadores, entre humor, música y mucho más”, contó el propio Cupitó y aseguró que “Será divertido, desestructurado y participativo”.

La última enemiga de Carmen Barbieri será quién la reemplazará en su fallida obra

Carmen Barbieri se sorprendió como todos al conocerse que Florencia de la V será su reemplazo en la obra que produce Ariel Diwan y de la que se bajó porque no le gustaba el libreto, según confirmó este medio.

"Vamos a contarle al público que ayer se comunicó Ariel Diwan conmigo, estuvimos hablando durante dos horas por teléfono, me propuso oficialmente que forme parte de la compañía, la semana que viene junto con la directora, me pasó el libro. Quiere juntarse conmigo así que la semana que viene me van a hacer una propuesta formal", contó Florencia de la V en el ciclo A la tarde que conduce Karina Mazzocco y del que es panelista.

Carmen barbieri flor de la v.jpg Finalmente Florencia de la V tomará el papel del que se bajó Carmen Babieri, para hacer temporada teatral este verano en calle Corrientes con la obra 'Doble Canche'.

Cabe señalar que Florencia de la V comenzará un nuevo programa en la pantalla de América TV durante el próximo verano: "Primero le dije que me encanta pero estoy con un proyecto que en enero debuta en la pantalla de América, Flor de Noche, así que prepárense para divertirse".