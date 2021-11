La verdad sobre la renuncia de Carmen Barbieri: por qué se bajó de la obra que iba hacer con Fede Bal

“La verdad que una noticia fuerte, tristes y desilusionados”, manifestó el actor refiriéndose a la decisión que tomó la conductora de Mañanisima. Asimismo, Julián indicó que esta obra tenía a todos muy expectantes y hasta se habló de sustituir a Carmen Barbieri para poder continuar con este espectáculo. “La verdad que era un proyecto muy importante para todos nosotros, tener la posibilidad de trabajar en la calle Corrientes, en el teatro Apolo que es un teatro hermoso, con Ariel Diwan como productor que va para adelante con todo”, confesó el cómico.

Por su parte, Carmen dijo: “Pido disculpas a mi hijo porque lo dejé sin laburo”. Esto fue en A la tarde y allí Florencia de la V, en calidad de panelista, contó cuáles habrían sido las razones del alejamiento de Barbieri de la obra. “Hubo malestar con el elenco. Le costaba bastante el tema de la letra, iban pasando los días... también hablaban de discusiones con Federico”, dijo.

Embed

Esto motivo una respuesta de Carmen, quien lo hizo en su programa de Ciudad Magazine. “Estás mal informada. Te estoy mostrando tres libros, con tres días de lectura, ni siquiera de ensayos. No es que no memoricé la letra”, dijo y luego despejó las dudas acerca de una pelea con su hijo. “Yo no me peleé con Fede. Por él vivo, por él hago todo lo que hago, nos amamos profundamente. No te metas con mi hijo, yo no me meto con los tuyos. Y está mal que digas eso y que digas que no me sabía la letra”, disparó la actriz.

El descargo provocó que la conductora se quebrara al aire. “Es una lástima esto, me duele sobremanera. ¡Qué feo que una compañera hable mal de la otra! Es una colega. Yo la respeto mucho a Flor y me duele que hable así. Que diga una cosa tan delicada, como es un hijo, yo no diría nada de una colega. Yo nunca contaría nada de lo que sé de vos”, disparó.

Lo cierto es que, según información que llegó a la redacción de PrimiciasYa.com, Carmen se bajó de la obra porque definitivamente no le gustó el guion. "A ella no le gustó el libro, esa es la posta. No le gustó nada y se bajó de una", le contaron a este medio.

La palabra de Ariel Diwan sobre el conflicto con Carmen Barbieri

Este portal fue en busca de la palabra del productor, Ariel Diwan, quien al ser consultado por este escándalo dijo: "No tengo nada para decir, el motivo por el cual renunció únicamente lo puede saber ella (Carmen)".