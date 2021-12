Charlotte Caniggia enfrentó los rumores de romance con Joaquín Levinton

Y añadió: “Estoy de novia hace casi tres años, como es de público conocimiento. Trato de resguardar mi vida privada ya que como saben, he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares. Por eso trato de resguardarme y alejarme de conflictos mediáticos. Y con mi pareja Roberto tenemos una relación hace tres años y estamos muy tranquilos y felices”.

charlotte caniggia.jpg

Sobre el exitoso reality en el que participa, explicó: “Estoy pasando un buen momento en mi trabajo, en el cual no hay camarines. Tanto compañeros, productores y demás compartimos todos juntos un mismo espacio, buena onda y compañerismo”.

Y apuntó ante esos rumores: “La prensa debería ser más consciente y menos rosa, dar más noticias y menos chismes, antes de lanzar rumores que para ustedes pueden ser atractivos, pero del otro lado afecta sensibilidades, personas, familias, relaciones”.

“En lo personal, me afecta que inventen sobre mi vida, sin preguntarme. Si bien resguardo mi intimidad, nunca me escondí ni oculté nada. Por eso les aclaro y repito que estoy de novia hace tres años. Les agradecería que no inventen cosas sobre mi vida porque me afecta en lo personal y en lo laboral. Muchas gracias”, cerró certera Charlotte.

joaquin levinton.jpg

Charlotte Caniggia habló de sus deseos de ser madre

En medio de la excitación por su debut en MasterChef Celebrity 3, Charlotte Caniggia se destapó y habló de sus deseos de ser madre en un intercambio con sus seguidores 2.0. Al respecto, aclaró: "La verdad es que no, estoy demasiado joven y bella para eso. Tengo demasiadas cosas por vivir antes que tener hijos", se sinceró la mediática ante la pregunta si le gustaría tener hijos.